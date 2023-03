Se acerca el cumpleaños de la cantante brasileña Anitta y es que el próximo 30 de marzo, la artista del pop latino urbano cumplirá tres décadas de risueña existencia, como dirían en Radio Cristal.

Ella promete echar la casa por la ventana y las invitaciones están enviadas, solo que para asistir, ella ha puesto condiciones. El medio chileno Emol ha tenido acceso a ellas, a través de la cuenta de Instagram de la intérprete de Envolver.

“Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordando que si no le gusta, simplemente no venga)” comienza diciendo en una publicación en sus historias de Instagram. En primer lugar, estableció “no traer otro: Invitado no invita y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa”.

Luego, agregó: “No tome fotos o videos. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año”. Finalmente, concluyó que “no fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar”.

La última vez que ella celebró su cumpleaños fue en 2019, después de eso, como todos sabemos, llegó la pandemia.