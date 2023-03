La actriz y cantante estadounidense Gwyneth Paltrow está de nuevo en el ojo del huracán, para variar, por sus pseudoterapias y dietas que ofrece, así como los supuestos beneficios que ha conseguido.

Medios internacionales como ABC revelaron que la popular actriz e influencer, dijo que usa la ozonoterapia vía rectal y otras sustancias intravenosas. El punto es que las terapias que recomienda no solo no tienen evidencia científica y son cuestionadas por los expertos médicos.

Las autoridades sanitarias del mundo no reconocen estas prácticas, hasta han sido prohibidas en otras partes del mundo..

Como si fuera poco, durante una entrevista en el programa The Art Of Being Well en la que Paltrow también compartió su dieta diaria que consiste en café sin azúcar en el desayuno para evitar picos de azúcar en sangre, almuerzo a mediodía a base de caldo de huesos, cena temprana con recetas paleo y muchas verduras sin carbohidratos.

Ella manifieta que siempre intercala el ejercicio físico entre cada una de las tres comidas que realiza a diario.