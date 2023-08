Hace algún tiempo que no se sabe nada del cantautor ecuatoriano Gustavo Gambarrotti, quien radica en Estados Unidos. EXPRESIONES contactó al artista, quien dejó Los Ángeles para afincarse en Nueva Jersey. “Viví en California por 16 años, pero por mi madre (Nury Aguirre) me mudé acá para estar cerca de ella, es algo que decidí luego de la pandemia”.

Sostiene que tiene melodías guardadas que saldrán publicadas en su momento. Por ahora alista un pódscat y un proyecto encargado por su padrastro, el maratonista Julio Aguirre.

“Mi labor más importante y la que desempeño ahora es la de maestro de piano y canto. Siempre lo hice con las personas que quería, pero al venir acá y estar cerca de Nueva York decidí montar mi estudio desde donde imparto las clases”.

El compositor enfatiza que sus nuevos temas seguirán la línea que fusiona lo romántico con lo urbano. “El romanticismo nunca lo perderé, me acompañará hasta el final. Soy un romántico empedernido”.

El creador de Me quiere a mí y Dejarte ir es sincero en admitir que su ausencia responde a que no ha tenido suerte con las personas en quienes depositó su confianza para manejar su carrera. “Es importante tener un representante, pero en estos momentos lo hago a través de mi propia productora Gambarrotti Music. Pero sigo en esa búsqueda de un mánager tanto en Estados Unidos como en Ecuador”.

Aunque ha vivido todo tipo de experiencias en la industria musical, se siente bendecido y agradecido porque cuenta, además de su estudio, con su propia casa y continúa siendo parte del catálogo de MasterWaves Records, en Bogotá (Colombia).

“Ser independiente tiene sus ventajas y desventajas. Pero puedo decirte que yo estoy más enfocado en el arte que en ganar dinero. La plata es necesaria, pero soy muy fiel con lo que quiero conectar a la gente”.

En cuanto a su faceta de profesor, asegura que le valió ser alumno de Don Lawrence, entrenador vocal de grandes estrellas como La India, Whitney Houston, Mick Jagger, Axl Rose, Bono, Bette Midler, Alicia Keys, Billy Courtman, Mark Ronson, Marc Anthony y Christina Aguilera. “Su técnica infalible de Bel Canto me valió muchísimo, él me convirtió en cantante, pues vio en mí cualidades para continuar. Yo lo he adaptado a mi estilo y es lo que transmito ahora a mis alumnos tanto presencial como en Zoom”.

Enfatiza que el entrenar la voz es algo que no se puede dejar “ por más profesional que seas. Celine Dion sigue tomando clases. La voz es como tu cuerpo cuando se ejercita en un gimnasio, debe ser constantemente cuidado y entrenado a diario”.