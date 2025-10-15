Gus Ormo: “Soy un alquimista de las emociones”

El cantante y poeta venezolano debuta con Alquimia, un álbum donde el amor y la sensualidad se fusionan al son de la bachata

“Voy a darte mi pasión y mis temblores/ Y el calor de mi cuerpo en cien suspiros/ Voy a darte la miel de mis labios/ Sellando un pacto de amor infinito/En 100 suspiros…”, canta Gus Ormo al son de la bachata. Así comienza 100 Suspiros, primer sencillo de Alquimia, el álbum debut del artista venezolano, conocido como El Príncipe de la Música. La canción, cargada de sensualidad y poesía, marca la pauta del universo sonoro que el artista, que presenta en su primera producción discográfica; un proyecto que fusiona la balada pop romántica con diversos ritmos y que explora las múltiples facetas del amor, la pasión y la seducción.

“Yo me considero un alquimista de las emociones. Tengo un alma pura, un corazón sincero y una llama interior que nunca se apaga. Con este álbum vengo a llevar ese mensaje, a encender la luz que cada uno lleva por dentro, y a tocar los corazones de la gente con los latidos del mío”, explica el músico, describiendo su proceso creativo.

Oriundo de Maracaibo, Gus Ormo ha cultivado durante más de siete años una sólida trayectoria artística, perfeccionando su dominio del piano, la guitarra y la escritura poética. Desde niño estuvo rodeado de música; recuerda cómo su abuela le contaba que al nacer le colocaban una campanita que despertaba en él emociones intensas y puras. “Desde que tengo uso de razón ya tenía una guitarrita y un piano, y me incliné desde ahí hacia los instrumentos musicales. Siempre he sido muy de contar y cantar sobre los sentimientos puros e intensos”, comparte.

Alquimia: un viaje emocional

El álbum Alquimia está compuesto por nueve canciones, cada una pensada como un relato. Según el artista, las melodías surgen primero del sentimiento, de la emoción que quiere transmitir: “100 Suspiros nace de ese primer suspiro de la luna y el piano. Se fusionan con mis sentimientos a flor de piel, para encender aquello que cada persona guarda en su alma”.

Este proyecto también marca un giro musical para Ormo, quien incorpora elementos de bachata y otros géneros, tras varios años dedicados a la balada, un reflejo que describe como un paso más hacia su madurez artística. “Ahora puedo llevarles un mensaje fusionado entre mis letras y distintos ritmos musicales que han marcado mi carrera”, asegura. Añade que, justo por este trabajo entre nuevos géneros, el disco tomó varios años en elaborarse. “No puedo negar que ha sido un proceso muy meticuloso”.

En un contexto donde la música se consume con rapidez y a menudo sin profundidad, Ormo asegura que apuesta por la elegancia y la sensibilidad. “Mi música es de esa que se queda tatuada en la memoria y guardada en los corazones. La he hecho muy especial para que perdure y sea ese aire fresco que todos necesitan escuchar”, comenta. Añade además que, en tiempos de guerra, odio y conflicto, hablar de amor y permanencia desde sus letras, se ha vuelto un acto de resistencia. “Ese es mi mensaje, que hay que amar”, cuenta.

La producción, dirección y arreglos musicales de Alquimia estuvieron a cargo de Manuel Gámez, con la participación de músicos internacionales como Ed Calle (saxofón), Richard Bravo (percusión), Marco Linares (guitarra) y Ricardo Martínez (bajo).

El primer álbum del artista cuenta con nueves temas. El sencillo 100 Suspiros, tiene más de cinoc millones de reproducciones. Cortesía: Kike San Martin

Conexión con el público

Su apuesta, agrega, ha sido recibida con gran emoción por sus fans. El videoclip de 100 Suspiros, acumula ya más de cinco millones de reproducciones y ha recibido comentarios que lo han conmovido. “La conexión que he tenido con cada persona, con cada comentario, ha sido para mí el trono de mi alma...Me llena de alegría que las personas se identifiquen con lo que canto”, dice.

Actualmente, Gus Ormo continúa su gira en Estados Unidos, con un próximo show en Miami, ciudad en la que reside. Sin embargo, señala que tiene planes de llevar su música a Colombia, Ecuador y Perú, donde 100 suspiros se ha viralizado.

“Me emociona mucho poder compartir con mis fans, y el cariño que me muestran. Quiero que cada canción sea un viaje de mi alma a la suya. La música que entrego es un recordatorio de que el alma siempre recuerda lo que la mente olvida”, concluye el artista.

