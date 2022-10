Tratar de que 40 años de éxitos se canten en algo más de dos horas es tarea imposible. Seguramente por ello, el dúo Pimpinela dejó algunos temas fuera del repertorio que interpretó en el coliseo cubierto de Guayaquil. Sin embargo no por eso el público dejó de disfrutar la gran fiesta del aniversario 40 de los hermanos Joaquín y Lucía Galán.

Ellos, elegantemente vestidos de negro, llegaron con la mejor disposición y los guayaquileños que están a punto de vivir la final de la Copa Libertadores (hoy), también. Durante el espectáculo a través de varios videos, artistas como Gloria y Emilio Estefan, Ricardo Montaner, Julio Iglesias y Maluma expresaron su cariño y admiración por sus colegas argentinos.

Lucía y Joaquín. Juan Faustos // EXPRESO

Acompañados por sus propios músicos, coros y bailarines, en sus voces se escucharon canciones dramatizadas y con esa fuerza interpretativa que a ellos les caracteriza. Entre estas 'Dímelo delante de ella', 'Valiente', 'A esa', 'Por ese hombre', 'El amor no se puede olvidar', 'Me hace falta una flor', 'Corazón gitano', 'Ese estúpido que llama', 'Una estúpida más', 'Vivir sin ti, no puedo', 'Nunca más'...

Público de diferentes edades. Juan Faustos // EXPRESO

Se mostraron muy agradecidos y felices de volver a la ciudad. "Después de muchos años", dijo Joaquín y su hermana añadió que se sentía muy emocionada. Aquel sentimiento fue mayor cuando recibieron un bonito detalle de sus fans: una especie de manta con sus imágenes y la bandera de Ecuador.

Mientras Joaquín y Lucía cantaban, los videos de temas tanto de los 80 y 90 como de los más recientes se exhibían en una pantalla gigante que estaba en el centro y en el fondo del escenario del coliseo al que se dio cita un variado público (de todas las edades) que se alista para disfrutar del largo feriado de noviembre. Joaquín agradeció a los padres que les transmitieron su música a sus hijos.

La mejor puesta en escena de la noche fue cuando cantaron 'La familia', cuya parte de la letra dice: "Quiero brindar por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia". Montaron una gran mesa en la que colocaron manteles, diversos platillos y bebidas. Los hermanos Galán brindaron por la familia, acompañados por sus músicos y bailarines.

Cuando Pimpinela interpretó 'La familia'. Juan Faustos // EXPRESO

Previamente interpretaron ese tema que define lo que ellos son 'Hermanos, en lo bueno y en lo malo'. Y Joaquín se lo demostró a Lucía cuando la cantante atravesó por problemas de salud, debido a una isquemia cerebral en 2010. Ya había ocurrido algo similar 4 años antes.

Para la segunda parte del espectáculo que se repite hoy a las 20:00 en el coliseo Jefferson Pérez, en Cuenca, quedaron canciones como 'Traición' (que habla del amor igualitario). "Es algo que muchas veces está ahí, que muchos no lo quieren ver, pero que existe", expresó el vocalista. También se sumaron 'Hay amores que matan' y el tema que los catapultó en los 80, 'Olvídame y pega la vuelta'.

Cuando iban a intepretar 'Cuando lo veo' hubo una falla técnica que impedía que apareciera en pantalla el video. Luego de unos minutos el inconveniente se solucionó.

El público disfrutó la 'Buena onda' de los hermanos Galán, la que provocó pararse de los asientos y ponerse a bailar. Tal vez por ello no cantaron el reciente '2020, el año que se detuvo el tiempo', que gira en torno a lo vivido durante la pandemia. No querían que esa fiesta de aniversario y que la buena onda se perdieran recordando duros momentos porque "si la vida es tango hay que darle milonga, y que al amargado todos les respondan, buena onda".

Tampoco se escuchó 'Siempre vivirás dentro de mí', dedicado a su madre, María Engracia, quien murió antes de la cuarentena. Los asistentes se retiraron escuchando de fondo 'Hermanos' y ahí los hermanos se dieron la mano, como diciendo una vez más hemos cumplido.