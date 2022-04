La modelo y exesposa del presentador Carlos José Matamoros, Christina Harzer (31) nuevamente volvió al país que considera su segunda tierra. En esta ocasión los motivos no fueron por asuntos del corazón, sino por el cumpleaños de su mejor amigo Marcos Vásquez. Se conocen desde que ella bailaba en Wilson Dance. Generalmente visita Ecuador dos veces al año.

La primera vez que vino fue hace casi una década. Le encanta viajar, y sentirse libre como el viento. Está a punto de volver a Point Pleasant Beach, una ciudad playera en Estados Unidos.

¿Durante su corta permanencia en Guayaquil ha visto a su expareja?

Para nada. Con Carlos no tengo contacto desde agosto del año pasado, cuando regresé en noviembre, cero contacto. Viví lo que tenía que vivir. Me quemé dos veces, no pretendo quemarme otra vez con el mismo fuego. Perdí un hijo a las 12 semanas de embarazo. Ahora lo puedo saludar como si fuera una persona común y corriente.

No guardo rencores, ningún sentimiento. Siento que ya sané mi corazón. Cuando me separé la primera vez tenía preguntas que hacer, pero ya dije lo que tenía que decir. No me siento culpable. Él alegaba que no era la típica mujer. Este año arranqué con más fuerza y tranquilidad. No me interesan los conflictos con Carlos ni con nadie.

A pesar de la dolorosa experiencia, ¿no ha cerrado su corazón?

(Risas) No estoy buscando a nadie, pero la puerta está abierta. Traté de salir con un gringo, ahora estoy en un punto intermedio, no soy ni tan latina ni tan gringa, con los hombres de mi país soy algo tóxica. Quiero estar en contacto con esa persona, me agradan las palabras bonitas, el gringo es frío y práctico.

Mientras que el latino enamora con los detalles, pero es celoso y machista. No comparten mi estilo de vida. Cada persona es diferente. Tal vez encuentre un gringo que me llene, no quiero un lazo amoroso con Ecuador.

¿A usted la han involucrado sentimentalmente con Arturo Vizcarra (Rayo)?

En estos momentos existe una amistad y lo digo así porque nosotros nos distanciamos por un tiempo cuando él inició una supuesta amistad o romance con una persona de la farándula. Siempre existió una bonita amistad entre nosotros.

¿Se refiere a Carolina Jaume?

Correcto. Él se distanció, no sé las razones. Soy respetuosa de las decisiones y me alejé. Yo no la he tratado a ella. Recientemente nos vimos con Rayo en un evento que organizó por la graduación de su academia de barbería, enfermería y belleza. Me invitó, estuvieron otros talentos. Además falleció un tío, fui a saludar a su familia.

Usted es una mujer atractiva y carismática, ¿tal vez ella sentía celos de La Gringa y por eso Rayo se abrió?

No sé por qué. Soy una mujer respetuosa de las relaciones, no le hago a la gente lo que no me gustaría que me hagan a mí.

Niega una relación con Rayo. Gerardo Menoscal

Muchos pensaban que esa relación entre ellos no tenía futuro...

Creo que cuando alguien está en un proceso de divorcio, se atraviesa una etapa complicada, en la que hay que sanar heridas. Tal vez él se ilusionó, emocionó, pero nada más.

En el programa 'En contacto', Carolina Jaume dijo que mantuvo un problema con usted por unos mensajes que ella encontró y que le causaron mucho dolor y que reaccionó en una forma indebida. Además le ‘pidió’ que regrese al país y que se quede con el hombre que realmente la amó, es decir Rayo.

No entiendo esos comentarios, no tienen sentido. No hablo con ella. En febrero, cuando estaba en Estados Unidos, me mandó unos mensajes de mal gusto. No los contesté. Esta semana se refirió a mí en el programa, no me conoce, no me ha tratado. Tampoco tiene que darme consejos. No me interesan los problemas ni los escándalos.

¿La soledad, a veces es buena consejera?

Así es. He aprendido lo que quiero y lo que no. Me enseñó a que no es malo estar sola. Un hombre que quiera estar conmigo, comprenderá mi estilo de vida. Tuve problemas por mi independencia. Quiero seguir sin pareja por un rato. Ahora que la pandemia está pasando, me gustaría viajar por el mundo, por ejemplo a Egipto.

Es necesaria la soledad para disfrutarla, es una hermosa etapa para conocernos mejor. Siento paz, sé cómo soy y puedo construir una vida en base a lo que quiero. Para estar en pareja hay que pensar en función de ella. No se puede ser egoísta en el amor.

¿En algún momento le gustaría ser madre o lo ha descartado?

Tal vez en algún momento, pero ser madre con una persona a mi lado porque lo ideal es que un niño crezca con sus padres, en un hogar bien formado. Existe la posibilidad de adoptar. No me cierro a aquello. Sería bonito darle una familia a alguien que no la tiene, sin embargo no es el momento para tener hijos.

Su expareja ha dicho que se someterá a una vasectomía...

Hace rato que dice eso. Él es santero, cree en sus santos, Carlos no quiere dejar hijos pequeños, solo tiene dos (Gabriela y Carlitos), ya están grandes. Mantengo buena relación con ellos.

Usted viaja mucho para acudir a bodas, a despedidas de soltera...

En diciembre viajé a Puerto Rico a un matrimonio de una compañera de trabajo. Me llama la atención cómo los novios gastan tanto dinero para organizar bodas en otras partes, como Miami, Cancún... Como invitada, gasto como 3.000 dólares en ropa, pasajes.

Después de la pandemia parece que todos estaban desesperados por contraer matrimonio. El 14 de abril estoy invitada a uno en New Jersey, en mayo iré a una despedida de soltera y en junio a otra boda en San Diego (risas).

Las secuelas del accidente

En agosto del 2020, La Gringa casi pierde la vida en un aparatoso accidente de tránsito en Estados Unidos. Una camioneta impactó la parte trasera de su vehículo el cual quedó completamente destrozado.

Por ello quedaron secuelas que debieron ser atendidas. “Hice terapias porque se lastimaron unos discos de la columna vertebral, se produjo una hernia, además me lastimé mi hombro derecho y las costillas del lado izquierdo, un diente se rompió. Fue un impacto fuerte. Al principio quedé muy nerviosa”, cuenta.