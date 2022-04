Debut y despedida. Es lo que le ocurrió a Sophy Castañeda en 'Noticias de la mañana', espacio de RTS, en el cual la presentaron el viernes 1 de abril. Estuvo en el segmento de moda e imagen, pero solo por un día. El martes reapareció en la revista 'En contacto', de Ecuavisa. Durante su participación en 'Miércoles de moda' compartió especialmente con Virginia Limongi.

Gabriela Pazmiño: A pesar de la polémica se 'atreve' a volver Leer más

Ella alega que fue “solo de invitada” al programa de RTS y que no había firmado nada, es decir que no se formalizó su situación. Generalmente los colaboradores no reciben ganancias, aprovechan para promocionar su trabajo. Lo mismo ocurre con los chefs. Algunos lo aceptan, otros no. En el Canal del Cerro, Sophy tiene una larga temporada y además la pantalla es más caliente.

En los últimos días, 'Noticias de la mañana' ha estado en boca de todos. El regreso de Gabriela Pazmiño, que se dio el lunes, causó polémica y las redes sociales, tanto Instagram como Twitter, ardieron porque los comentarios fueron en contra y muy fuertes. No solo para ella, además para el canal.

Tal vez por este motivo, el martes cuando estuvo de invitado el psicoterapeuta Jacques Delpi, quien habló de la importancia de los cuarzos, de sus energías y cómo usarlos, ella dijo “debo estar protegida para las malas vibras y las críticas”.

El día de su debut, su hijo Abdalá cumplió 14 años. Ni ella ni en RTS supieron manejar su regreso con la prensa. Era lógico que este iba a dar harta tela que cortar. Por cierto, el primer día 'Noticias de la mañana' alcanzó el primer lugar con algo más de 7 puntos de sintonía. Con el pasar de los días volvieron al tercer puesto.

El espacio de RTS compite con 'De casa en casa' (TC) y 'En contacto' (Ecuavisa), especialmente de 10:30 a 11:00. Los presentadores de 'En contacto' se han lanzado sus flores y se refirieron a sus contenidos.