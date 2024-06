Gian Marco: “La fama es como el apéndice, si te lo quitan no pasa nada”

Gian Marco Javier Zignago Alcover, 17 de agosto de 1970. Tras este nombre y fecha hay una larga historia que contar que se resume en la palabra reinvención. Son casi 30 años de carrera los que lleva el limeño cantando como estilo de vida.

La guitarra ha sido una extensión de su cuerpo, y con esta ha construido musicalmente un universo que es escuchado por más de 3 millones de veces al mes, según Spotify. Suena fácil pero no lo es.

Por eso, su último disco celebra esa capacidad de renovación con su disco Aún me sigo encontrando, lleno de invitados y amigos con los que se nutre de su sonoridad, y con los que se permite soñar. Rubén Blades, Mike Bahía, Leonel García, Andrés Cepeda, Catalina García, Luis Enrique, Gusi, Daniela Darcourt y Silvio Rodríguez son las personas con las que canta esta etapa que produjo con Julio Reyes Copello.

En esta entrevista con EXPRESIONES, Gian Marco cuenta sus claves para llevar su carrera.

Gian Marco. Cortesía

Aún me sigo encontrando es el título del disco. ¿Cómo surge esta duda convertida en canción?

Siempre tengo dos formas de escribir. Una es sentarme a escribir un disco, la otra es hacer aforismos que luego voy recopilando y se hacen canciones. Este tema nació así, escrito en varias etapas de mi vida. Me animé a hablar de una manera más introspectiva sin el miedo a ser juzgado. Esta canción es la antítesis de un sencillo. Cuando se nos ocurre invitar a Rubén Blades al tema y que acepte, fue como mandarle la tarea al profesor y que él te la haga. Este disco me dio la posibilidad de reunirme con gente maravillosa.

¿Cómo apareció el título del disco?

Llegó cuando terminé de escribirlo. Es potente y creo que en la música es muy difícil no repetirte, y es lo que intento hacer. Llevo a cabo una búsqueda. Me falta mucho por aprender y muchas cosas por hacer. Decidí vivir de la música, no de la fama que te puede dar esta. No importa el éxito pequeño, mediano o grande. A cada disco que saco le pongo las mismas ganas de siempre.

Si le quita a su carrera la fama que ha ganado, ¿qué pasaría?

Chabuca Granda, una de las compositoras más importantes de Latinoamérica, decía: ‘Yo no soy estrella, yo soy artista’. Y famoso puede ser cualquiera, y está bien. Si estás en esa línea de entender que si te va bien seas popular y con ella vengan contratos por tu imagen, tu privacidad. Pero en mi caso no creo que sea tan dramático el asunto. No soy Ricky Martin. La fama es como el apéndice, si te da una peritonitis y te la quitan, no pasa nada.

En esta canción canta la frase: Se trata de perdurar. ¿Cómo lleva a cabo esto?

Con mucho trabajo de búsqueda. Son 17 discos, viendo qué decir, cómo sonar, qué hacer sentir.

¿Cuántas veces descartó la idea de un disco en esa búsqueda?

¡En todas! Una vez hablando con Alejandro Sanz concluimos que la duda es parte importante de este trabajo, no hay que quedarnos con lo primero que llega. Hay que darle un espacio a una canción y regresar al día siguiente.

¿Qué tanto dudó para concretar este proyecto?

Ya completo el disco, le saqué dos canciones y grabé dos nuevas. Entraron No es amor y Dicen en mi barrio. Cada vez que escuchaba el disco completo le saltaba esas canciones, por eso es complejo hacer tantas canciones.

Gian Marco en la grabación de su nuevo disco. Cortesía

Inventando sueños

¿Cuál es su siguiente gran sueño?

Grabar un disco completo de música folclórica andina, de una región llamada Ayacucho.

Hablando de sueños, grabó con Silvio Rodríguez, uno de sus ídolos. ¿Cómo se sintió ese momento?

Cuando tienes que invitar a alguien a tu proyecto lo único que debes tener es no tener expectativas. Él me respondió a los pocos días y me dijo que tenía afinidad con la letra, ya que se sintió identificado porque yo se lo escribí a mi hija menor. Cuando ya quedó grabada por Silvio, se me fue de la cabeza que era algo que yo hice, parecía de su estilo. Eso para mí fue muy fuerte, porque me di cuenta de la importancia de la influencia que tiene el artista en uno. Yo escribo por responsabilidad de él, luego de escuchar Te doy una canción. Eso me inspiró a dedicarme a esto.

¿Se lo pudo decir?

Sí, fue un regalo de la vida. Tener a Silvio y Rubén fue un regalo maravilloso.

Podemos decir que con Leonel García y Andrés Cepeda reúne a los cantautores de la nueva generación.

Sí, claro que sí. Ellos fueron genuinamente generosos.

¿Qué haría para seguir renovándose?

Intentar no perder la brújula en esta carrera. Perderme musicalmente sería terrible.

