Jlo y Ben Affleck: Un plan familiar que ahuyenta los rumores de ruptura

Jennifer Lopez no está pasando un buen momento profesional, y según se conoció, estaba desvastada por tener que cancelar su gira This Is Me... Live la semana pasada. Pero este fin semana, específicamente el domingo 2 de junio, buscó refugió en su familia, sus hijos, su esposo y su suegra. Pasar con sus seres queridos es la mejor forma de pasar el mal rato.

Este paseo se dio en en Santa Mónica, California.

La artista de 54 años y el actor de 51 llegaron por separado al encuentro deportivo de su hijo Samuel. Junto a la pareja, que ha sido objeto de rumores de ruptura durante semanas, estaba la madre de Ben, Christine Boldt. Esa misma mañana, Jennifer fue vista en un mercado de agricultores con su hija Emme, de 15 años, lo que explicaría por qué llegó por separado. Dias previos, Jen y Ben fueron los padres más orgullosos en la graduación del colegio de su hija Violet.

Jennifer, Ben y su mamá Christine Boldt Instagram

Estas imágenes diluyen las sospechas de una ruptura y afianzan la idea de que JLo estaba demasiada concentrada en resolver lo de su gira fallida. Por otro lado Affleck sigue con su carrera actoral. La semana pasada fue visto en el set de su próxima película The Accountant 2 con su coprotagonista Jon Bernthal.

