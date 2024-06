Alejandro Sierra: “La música es un proyecto de vida”

'Man in the moon' es el nuevo proyecto musical del quiteño, que este año lanzará su primer trabajo larga duración

Alejandro Sierra es un cantautor ecuatoriano que intenta no encasillarse en idiomas ni sonidos. Creció con la influencia de los ritmos de la Sierra, como la bomba del chota y pasacalles, al igual que el pasillo, pero en su educación hay mucha influencia de la música sureña de Estados Unidos.

Al terminar el colegio se mudó a Nashville, Tennessee, ciudad que se considera la capital de la música por ser la sede del género country.

Esto fue formando al quiteño, que estudió Songwriter and Music Business en Belmont University.

Aunque comenzó a escribir canciones desde los 12 años, fue en Estados Unidos donde empezó su carrera musical, pero todo resonaba con y para Ecuador. Las raíces se hacían sentir, incluso cantando en inglés.

So you don’t, su tema más exitoso hasta el momento, se publicó en 2017 y supera las 300 mil escuchas, un completo hit para una carrera completamente independiente.

Ahora acaba de publicar el EP Man in the moon, con el que va cerrando el camino para su primer álbum completo, que verá la luz a finales de este año. Aún queda es la canción más reciente que dio a conocer y que aminora el camino para un disco que fusionará todas sus inquietudes.

Un mito convertido en canción

Se dice que la luna tiene rostro y que este vigila a las personas desde el cielo. Pero cuando se está enamorado, esto puede servir para crear miles de canciones. De una conversación con un amigo nació Man in the moon, y trata sobre enamorarse en un bar de una chica que no tiene ataduras.

“La compuse en Nashville. Y trato de decirle a esa persona que la figura de la luna se puede personificar y bailar con ella. Es la pelea entre la luna y uno”, explica. Este tema es el que le da nombre a este EP de cuatro tracks.

Este disco tiene muchas sonoridades que recuerdan a las zonas costeras y es más bailable. Mientras que en el segundo proyecto tiene más conexión con la Sierra.

Canciones de varias etapas

Revisitar canciones es algo que habitualmente hace Alejandro Sierra. Para el disco que prepara, retomó letras que tenía antes de irse a vivir al extranjero y las revitalizó.

También tiene otras muy actuales, que cubren su vida entre los 17 y los 26 años. Su vida personal y el amor que dejó en la ciudad estadounidense forman parte de esta historia.

El 2021 fue el año en el que regreso al país, luego de pasar un tiempo algo desolador en Estados Unidos producto de la pandemia.

“Mi objetivo era quedarme allá, pero la energía estaba atrancada. Si no estuviese en Ecuador no habría podido acabar con estas canciones que ahora son tan importantes para mí”.

Alejandro tenía como meta vivir como compositor en Nashville, al ser una ciudad en la que la industria se mueve muy bien. “Le apuntaba a eso, pero las cosas se dieron así. Fue fuerte este cambio, pero llegué a Ecuador con más ganas de seguir mis sueños. Ya no era necesario que sea en ese país o con esas personas”.

Portada del álbum 'Man in the moon'. Cortesía

No importa el idioma

El disco que está preparando estará cantado en inglés y español. “Tres canciones serán totalmente en español, dos en espanglish y todo lo demás en inglés. Son 10 temas”. Aún no tiene título, pero en su mente ronda la idea de poder incluir 20 temas, aunque posiblemente las demás se queden para su segundo trabajo discográfico. Para este proyecto ganó financiamiento de Sayce en la categoría pop.

Con un pie en Nashville y otro en Quito

Radicado actualmente en la capital, tiene su banda y amigos en Nashville. Esa ciudad sigue siendo importante para su carrera, porque la inspiró. “Siempre que regreso me gusta mostrar lo que escuchamos aquí”, señala. El guitarrista Miguel Cansino fue quien grabó este instrumento para Man in the moon.

Alejandro Sierra quiere traer a su banda para un show grande, pero antes sigue conociendo a más músicos de la escena quiteña, de la cual se alejó al vivir varios años fuera. Por eso ha hecho colaboraciones con Felipe Moon, por ejemplo.