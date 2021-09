Geanella Gómez: "El trabajo es complementario, la familia lo es todo"

Desde el otro lado de la pantalla hay más de 99 mil seguidores. Una audiencia que Geanella Gómez conoce bien, sabe lo que le gusta y lo que necesita aprender de ella.

A sus 25 años de edad, es hoy en día una gurú cuando se habla de marketing digital. No se guarda nada. Le gusta compartirlo todo no solo en reels o videos para el canal de Instagram sino también en sus talleres en los que acompaña a los emprendedores a dar esos primeros pasos que parecen tan difíciles.

Para convertirse en una ‘jefaza’, como ella también llama a sus alumnas, la experiencia es su carta de presentación. Inició emprendiendo en el mundo del maquillaje y en esa búsqueda por despuntar desde las redes sociales, se preparó como estratega digital que a la larga también se volvió en su otro emprendimiento.

Aunque pareciera que su ritmo es 24/7, Geanella no se deja consumir por las redes sociales. Ha sabido balancear su tiempo pues el éxito para ella no tiene que ver con números. "Para mí, el trabajo es algo complementario. En casa me enseñaron que hay cosas más importantes, como la familia", asegura con firmeza.

Annie Maya: “Siempre me apasionó vestir con colores” Leer más

El éxito se alcanza con organización

Antes de embarcarse en sus proyectos, tuvo claro su objetivo “Lo que yo aprendo, enseño. Ese es mi propósito de vida”, dice vía telefónica desde Machala, ciudad donde nació y reside.

Y aunque comparte todo, no le teme a la competencia. “Mi papá siempre me ha dicho que un buen maestro es quien crea no solo buenos alumnos sino también buenos maestros”. Es entonces que, en estos seis años de emprendimiento, han pasado por sus cursos de maquillaje cerca de 8 mil estudiantes y 2.500 en marketing digital.

En ambos está acompañada de su mamá, Ivonne Ruiz. “Crecí viéndola emprender. Ella es de las que si cae, se pone de pie, se levanta y empieza de nuevo. Desde pequeña la vi parada en una tarima dando charlas, era coach”, cuenta.

Seguramente Geanella heredó algo de ella. Trasladadas esas experiencias a la actualidad, la joven lleva una vida que parece muy ocupada. Todos los días, sus cuentas están activas con historias o reels. Pero no es lo que parece: ella deja todo programado y coordinado: “En realidad trabajo solo tres días a la semana, tanto para la academia de belleza, como para lo de marketing. Los otros días son para mi vida personal, practico deporte y comparto tiempo de calidad con los míos”.

De hecho su oficina tiene su propio espacio. “Ya me pasó que llevaba la computadora a la casa y me agobiaba porque en la madrugada se me ocurrían ideas y me ponía a trabajar. Aprender a balancear lo aprendí de mi mamá, ella sabe cómo dividir su tiempo tanto para el trabajo como para sus cuatro hijos”.

Adriana Procel: “En el estudio es donde ocurre la magia y mi voz es la protagonista” Leer más

Eso también lo enseña en sus clases. “Hay emprendedores que cuando descansan se sienten culpables porque mucho se escucha de que para tener el éxito se tiene que trabajar 25 horas y 8 días a la semana, cuando en realidad eso no es así; la clave es que todo esté bien organizado”.

Madre e hija, unidas

El fuerte de sus marcas, además de los conocimientos, es el amor familiar. Ella y su mamá se especializaron en maquillaje fuera del país y regresaron a su ciudad natal con el fin de enseñar. “En el 2015, Vongea (su academia) tenía 10 mil seguidores, en el 2016 ya eran 30 mil, y en 2017 ya nos comenzaban a llevar a otras ciudades y países para dar masterclass. Hoy ya son 75 mil”, recuerda Geanella.

Cuando aquel negocio empezó a tener sucursales en ciudades como Quito y Cuenca, se metieron de lleno en el marketing digital. “Siempre hemos hecho todo juntas. Ella no es de pararse frente a cámaras, pero es la de las ideas creativas”, dice y cuenta que durante la pandemia fue ella quien no la dejó bajar los brazos.

“Me impulsó a hacer talleres online para llegar a otros países. Tanto en lo que es maquillaje como en estrategia para redes sociales. Fue una maravilla”, afirma, sobre todo por el hecho de que pudo dar empleo a más chicas. “Para las clases de maquillaje necesité contratar más profesoras, ya que se inscribían latinas que estaban en Alemania, Italia y hasta China. Buscaban emprender”.

Compartir conocimientos en los tiempos que corren es su motor. “Mientras más seamos, mejor. Juntos brillamos más fuerte”, concluye.

Junto a su mamá, Ivonne Ruiz, forma un equipo ganador. Cortesía.

Historias vendedoras

Para Geanella, las historias de Instagram son una excelente herramienta para ganar clientes. Para que sean vendedoras sugiere:

1. Muestre el detrás de cámaras: lo que ocurre en bastidores de su negocio genera interés en los seguidores.

2. Preguntas frecuentes: Utilice la caja de preguntas para responder las dudas que sepa que sus consumidores puedan tener sobre su producto.

3. Hable de usted: Aproveche este espacio para que conozcan su personalidad y trayectoria.

Sobre ella

Nació y reside en Machala. Está casada. Se especializó como Estratega digital y Community Manager, y dicta talleres y tips sobre ello desde la cuenta que lleva su nombre. Es docente en maquillaje en su academia Vongea, que creó junto a su mamá, Ivonne Ruiz. También es cosmetóloga facial, asesora de imagen y personal shopper.