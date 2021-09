Adriana Procel: “En el estudio es donde ocurre la magia y mi voz es la protagonista”

Al saludarla su respuesta no se hace esperar. Y ya en la primera frase de su “Hola”, el acento neutro de Adriana Procel suena reconocible.

Es lógico, es una de las más destacadas locutoras y dobladoras con que cuenta la radiofonía ecuatoriana.

“Hasta ahora, me parece asombroso darle vida a personajes con mi voz”, asegura Adriana, quien nació en Guayaquil y que gracias a su profesión está llegando a ser escuchada en América Latina.

En estos últimos ocho años, los azares de la vida, su talento y carisma la han llevado a poner su voz en proyectos de grandes productoras como Disney, Amazon Prime e incluso de fabricantes de juguetes como Hasbro.

Su reciente participación ya se escucha en la película ‘El pergamino rojo’ de Disney Plus en donde le da vida a la mamá de la protagonista.

Mientras comienza el diálogo con SEMANA, cuenta que dedicarse a esta técnica no estaba entre sus planes. Le sonaba imposible, pues el monopolio de doblaje se lo llevaba México. Sin embargo, Adriana es la prueba fehaciente de que quien arriesga, gana.

Su voz en los juguetes

Desde pequeña le llamaban la atención las voces de sus personajes preferidos e intentaba imitarlas. Hace una pausa a la entrevista y comienza a hablar como el pato Donald, su favorito.

Con el tiempo, como al humorista que se le pide un chiste o al futbolista que se le ruega unos trucos con el balón, a Adriana cuando la escuchaban hablar, las amigas le pedían que grabe mensajes en sus celulares.

“Era pequeña y ya ganaba dinero grabando los saludos personalizados para el buzón de voz de ellas”, dice.

Una vez que termina el colegio se apunta a la carrera de Comunicación Social y empieza a grabar cuñas en estudios profesionales para los negocios de emprendedores. Aquello fue el inicio de su camino en la locución comercial.

Ya en el 2015 decide dedicarse de lleno. Y le presta su voz a un canal de YouTube (Chroma Play) donde hablaba datos de películas, series y animes. Pero en el 2018 empiezan sus primeros logros.

¿Quién alguna vez no quiso ser una Power Ranger? “Hice un casting y mi frase para la antagónica Roxy, ‘No puedo evitar ser mala, así me programaron’, gustó tanto a la gente de México que me escogieron también para darle mi voz al Ranger amarillo. Eso se grabó a distancia desde aquí en Guayaquil”, comenta sobre los juguetes que fabricó la compañía Hasbro.

Baby Alive también fue otro de los muñecos, donde hacer un doblaje con tono infantil no fue un inconveniente para Adriana.

En el mundo de películas

Su plan en el 2020 era viajar a estudiar cursos en Colombia o Argentina, sin embargo, vino la pandemia, pero eso no impidió que se capacitara.

Tomó cursos a distancia de doblaje y fue en esos talleres donde tuvo oportunidad de hacer más castings. Armó su estudio en casa y comenzó a grabar comerciales. Al momento son más de veinte marcas entre nacionales y extranjeras como Yanbal o Negs a las cuales ha puesto su voz.

En ese mismo año se dieron sus primeros doblajes en películas. ‘Escuadrón de lobos’, ‘Home Sweet Home’ y ‘Regalo para Navidad’ fueron algunas. Y en 2021, hizo la grabación para la película ‘El pergamino rojo’, de Disney Plus cuyo personaje es la mamá de la protagonista.

Al contrario de lo que se cree, Adriana explica que cada actor de doblaje graba sus líneas de diálogo por separado, no junto a otros actores. “Esto se hace para hacer coincidir palabras y labios, asimismo, para cuidar la entonación, emociones... Todo en el tiempo exacto”.

Y aunque parezca sencillo, las jornadas de trabajo pueden resultar largas: “A veces grabo toda la madrugada. Me gusta aprovechar ese silencio para encerrarme en el estudio. Es una profesión exigente pero gratificante”.

Incluso, dice, hay días que además de las locuciones comerciales, también graba libretos de las series, no solo de la mencionada anteriormente, también del personaje Cinnamoroll para Sanrio, y luego de eso tiene que seguir haciendo castings.

“En el estudio es donde ocurre toda la magia y mi voz es la protagonista”.

Pero haciendo zapping en la tele, encuentra comerciales o películas que grabó durante la pandemia y se da cuenta de que esta faceta suya permanece incluso fuera de la cabina. “Ya llegué a Disney, ahora vamos por Netflix”, concluye.

