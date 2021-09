Su trabajo como diseñadora emergente ha hecho que María José Villacís destaque en la industria textil no solo en Ecuador, sino también a nivel internacional. Tras ser parte este 2021 de una de las pasarelas más importantes del mundo, la creativa local continúa con su misión de ser un referente del diseño, resaltando a la par el trabajo artesanal de mujeres de su querida provincia, Imbabura.

A pocos días de haber lanzado su nueva colección inspirada en las flores secas, María José conversó con SEMANA para relatar cómo ha sido su camino y por qué incentiva a más personas a seguir sus metas.

De los reinados al diseño

María José rememora con cariño que descubrió su inclinación por la moda gracias a su abuela materna, quien era modista. Ella la acompañaba en el taller y la ayudaba a organizar los retazos de tela. También afirma que su gusto por el mundo del arte es herencia de su abuelo, quien se desempeñaba como pintor. “Desde pequeña arreglaba mi ropa y le ponía mis propios detalles. La moda es innata en mí”.

A los 21 años, decidió dejar Ibarra y mudarse a Quito para cumplir uno de sus mayores sueños: ser candidata a Miss Ecuador. Fue así que en 2017 se convirtió en la segunda finalista de este certamen que año a año busca a la mujer más bella del país. Luego de terminar la etapa de los reinados, decidió que era momento de seguir su vocación profesional y estudiar diseño de modas en la capital.

Su pasión por esta rama era tan grande, que desde el segundo semestre de la carrera inició el proceso de creación de su propia marca de ropa de resort de lujo, Morena del Rey. Al ser los trajes de baño las prendas insignia de sus colecciones, María José recalca que lo que la motiva a crearlos es el hecho de que “siempre he sentido que las mujeres nos juzgamos mucho y más en una prenda íntima como esta. Sí es posible sentirse elegante, linda y empoderada en esta vestimenta”.

María José Villacís Karina Defas

Realce artesanal

Uno de los puntos claves que resalta de sus creaciones es que todas las piezas son confeccionadas por mujeres provenientes de Otavalo. Para ella, es de suma importancia valorar el talento nacional y apoyar a los artesanos locales porque “es un producto al que se le pone todo el empeño y amor. El proceso total dura hasta seis meses” dice.

Además, cada prenda es considerada parte de la moda de lujo. En su confección se utilizan materiales de alta gama (como herrajes con baño de oro) y se busca no impulsar la contaminación textil causada por el ‘fast fashion’, all usar con materiales de larga durabilidad (como bordados hechos a mano).

Revela que conseguir una gran aceptación de la marca ha sido todo un desafío, porque aún es pequeño el nicho para este tipo de vestimenta. Por eso, desde sus inicios decidió expandir su campo de acción a nivel internacional, consiguiendo llegar, a través de las plataformas digitales, a consumidores de Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Su mayor sueño cumplido

Mientras a otros diseñadores les toma décadas de trabajo llegar a ser parte de las Semanas de la Moda más importantes del mundo, a inicios de este año el talento de María José conquistó la pasarela del New York Fashion Week. Ya había sido parte de desfiles en Guayaquil y Quito, pero mostrar su creatividad fuera del país la emociona sobremanera porque logró poner en alto el nombre de Ecuador.

“Es un logro que no esperé vivirlo tan rápido, pero ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me contactaron para saber si tenía una colección nueva y respondí que sí.Así, entre 150 postulantes, estuve entre las 10 diseñadoras emergentes elegidas para ser parte de la pasarela de la agencia Flying Solo”.

Una mujer visionaria

‘Pressed Flower’ se denomina su colección Resort 2022, inspirada en las flores secas, que “representan la belleza de la vida pese a los momentos difíciles que puedan existir”. Entre sus metas a corto plazo está volver a ser parte de nuevos Fashion Weeks, porque desea conquistar Londres y Tokio.

Jessica Butrich: “Diseño para una mujer que pisa fuerte” Leer más

Tenía solo 23 años de edad cuando empezó esta carrera, sin experiencia pero con muchas expectativas y habilidades. “La edad no es un factor que determine el éxito. Lo importante es la madurez que tengas en el negocio”. Por eso, a través de sus redes sociales incentiva a los jóvenes que anhelan emprender en la moda para que vayan tras la consecución de sus anhelos, “porque cuando uno hace las cosas de corazón, no hay manera de que algo salga mal. El camino es difícil, pero logran transitarlo quienes no se rinden”.

Colección Pressed Flower Cortesía

La capacitación es la clave

Hace unos meses realizó un curso sobre sostenibilidad en la moda en la Escuela Brown de Chile, y aspira hacer un PhD en marcas de lujo.

En el 2019 asistió al Latin American Fashion Summit, en Cartagena, evento considerado una plataforma de empoderamiento que busca impulsar a los diseñadores emergentes latinos a través de talleres y charlas. Fue ahí donde logró aprender de uno de sus grandes ídolos, Carolina Herrera. “Tuve la oportunidad de conversar con ella y darle uno de mis diseños de traje de baño como presente”.

En noviembre de este año volverá a asistir a la nueva edición de este evento, que se realizará en Miami.

María José Villacís y Carolina Herrera Cortesía

Personal