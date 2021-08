Al pie de los jardines del Hotel del Parque se veía el abrir y cerrar de puerta de la suite 109. El vaivén de gente era mayor que de costumbre. Adentro se producía a una diseñadora extranjera cuya identidad era mantenida en reserva.

Cerca de las 11:30, ingresamos para ver a nuestra entrevistada. Su cabello es corto y pelirrojo. Lleva un vestido y unos llamativos stilettos de animal print. Es Jessica Butrich, saludando con un efusivo acento peruano.

A primera impresión se muestra carismática y divertida. Mientras se recorre con la vista la habitación, hay elegantes cajas y encima de estas diseños en los que lo retro es el hilo conductor de botas, plataformas y pumps que, a su vez, se complementan con parches de corazones, flores o frutas. Todo ello en una paleta de colores pop.

Con delicados gestos al hablar, dice ser una mujer que le gusta reinventarse. De ahí que su producción no se centra solo en zapatos, sino que se ha extendido a accesorios.

Así es el universo de Jessica al que le permite adentrarse al staff de SEMANA mientras conversa su lado más personal y recorre Guayaquil un domingo por la tarde.

Jessica, ¿cómo han sido sus primeras horas en Guayaquil?

Confieso que es la primera vez que vengo a esta ciudad. Pero me ha encantado su gente, el clima. Me gusta su toque tropical, sus colores...

¿Vivir la moda a full color le viene desde la infancia?

En realidad no tanto. Mi mamá es economista; la moda no ha sido parte de su vida. Y mi papá es ingeniero. Siento que viene por el lado de mi abuela Carolina. Desde pequeña vi en ella el lado artístico.

¿Por su abuela es lo que es hoy?

Tengo una anécdota importante con mi abuela. A mí me gustaba el diseño de interiores. Entonces mientras estudiaba arquitectura, por coincidencias de la vida, ella me regaló su máquina de coser. Fue ahí que me enamoré de la posibilidad de construir cosas con mis manos.

¿Y cómo surge la obsesión por los zapatos?

Cuando me retiré de arquitectura, me apunté en diseño de modas. Y mientras estudiaba noté que en Lima no había forma de conseguir un zapato que no sea negro o marrón. Entonces dije: ¡si no los consigo, los hago!

¿Recuerda cuál fue el primer par que la marcó?

Unos que me regaló mi abuela. Eran vintage, y el hecho de que lo sean me apasionaba. Desde que tenía 15 años yo quería todo lo de ella (risas).

¿Como toda emprendedora inició vendiendo desde casa?

En realidad tuve que mudarme a vivir sola porque necesitaba un lugar para que sea también mi showroom. Tenía apenas 20 años cuando lancé mis primeros diseños. Vendía de boca a boca.

El hecho de empezar en esta industria trabajando para sí misma en lugar de aprender primero en una fábrica, ¿fue una constante prueba y error?

Tuve que aprender así porque nadie me enseñó. Este fue mi primer trabajo. Pero cuando ingresa a laborar una chica en mi fábrica, le sugiero que trabaje en todos los lugares que pueda para que aprenda hasta que tenga su marca.

Hoy sus zapatos son famosos por ser sumamente originales. ¿Cómo alimenta esa creatividad a la hora de abordar cada colección?

Cada cual tiene una partida de nacimiento diferente. A veces me inspira un viaje, otras veces una película o, incluso, una experiencia. Mi esposo, Abel, es artista plástico y muchas cosas de la marca las trabajamos juntos.

Es decir vive rodeada de arte...

Mi casa es una explosión de creatividad. Nuestro día a día es estar rodeados de cosas estéticas. Tenemos una habitación en donde cada uno tiene su escritorio, incluso mi hija Julieta, quien se explaya con témperas.

¿Cómo fue el proceso de diseñar durante la pandemia?

Hubo una reinvención. Al no haber matrimonios ni eventos, saqué una línea de slippers (pantuflas). Ese fue el principal cambio. Y el otro, los accesorios. Si antes el 80 % de las ventas representaba zapatos, ahora le dimos mayor importancia a los complementos.

Desde Instagram se ha visto una nueva colección de zapatos. ¿Es la más compleja hasta ahora?

Al momento creería que sí. Un zapato Jodie de esta colección Butrichland pasa por tantas manos en la fábrica, hasta por cinco áreas. Pero son parte de mí estos retos. El día que me aburra, me cambio de trabajo.

De cara al futuro de la moda, ¿cómo quiere que se sienta la mujer que lleva sus diseños?

Mi musa siempre es una mujer segura, que tiene el control de su vida y pisa fuerte. Pero es importante cómo hemos logrado que el zapato sea también una herramienta. He tenido clientas que me dicen “Jessica, me puse tus zapatos y me atreví a renunciar. Ahora tengo otro trabajo”. Y es eso. Quiero que el calzado les dé el poder de ser la mejor versión de ellas mismas.

En la ruta de Guayaquil…

En sus primeras horas en Guayaquil, Jessica pudo recorrer junto al equipo de SEMANA diferentes sitios icónicos de la ciudad, como el monumento de Bolívar y San Martín. Asimismo, se subió a dar un paseo en el atractivo turístico La Perla, y finalizó en una de las calles más emblemáticas, la Numa Pompilio Llona, donde el color y la arquitectura de las casas llamaron su atención.

Evento Butrichland

La colaboración entre artistas es parte de su esencia. Por eso durante sus días en la ciudad se desarrolló el evento Butrichland, en donde participaron diez maquilladoras locales como Andrea Navarrete, Cuty Ycaza, entre otras, quienes se inspiraron en el estilo de Jessica y lo plasmaron a modo de maquillaje sobre el rosto de varias modelos.

Sus favoritos

Altura preferida de sus tacones: Los de 13 centímetros.

Tesoros que no se desprendería:: Mis accesorios vintage. Algunos los heredé de mi abuela y otros los he ido consiguiendo en mercaditos.

¿Quién le gustaría que lleve sus zapatos: JLo y Gwen Stefani.

¿El modelo que jamás luciría? He aprendido a no decir jamás. Si es el zapato más feo del mundo trato de darle la vuelta y ver la forma de hacerlo hermoso. Trato de no seguir reglas en la moda. Es más, las rompo.

Calzado que hay en su armario: Todos son de mi marca, menos los deportivos (risas).

Hobbies: Dibujar, ¡dibujo bien! Colecciono revistas antiguas porque me gusta ver referencias de lo que se llevaba antes.

¿Instagram o TikTok? Instagram. Aunque si yo no fuese diseñadora de modas, no tendría redes sociales.

CRÉDITOS. Producción y dirección: Gianella Muñoz. Fotos y edición: Jarol Nelson (IG@jarooldn) Maquillaje: Andrea Navarrete (IG@andreanmakeup) Peinado: Billy Díaz (IG@billydiazstudio) Auto clásico: Rent your classic (IG@rentyourclassic.ec, celular: 098-861-4311). Agradecimientos: Fundación Malecón 2000, La Perla.