Caridad Wright, de alma viajera y fashionista

Es la personificación del buen gusto. Ya sea que la fotografíen en la cosmopolita Dubái o por los mercaditos vintage de París se muestra apasionada por las artes en todas sus expresiones.

Es Caridad Wright, a quien por trabajo o placer la vida la llevó a recorrer ciudades donde conoció diferentes culturas, motivándola a escribir, al inicio, en un diario, y luego en un blog.

Así inició The Wonderlust, hace seis años, y desde entonces ha creado una comunidad de más de 81 mil seguidores, a quienes a través de fotos los traslada por diversos destinos y les muestra no solo lo último en estilo de vida sino sus preferencias.

“Dicen que tengo un ojo afilado para buscar lo distinto”, bromea. Aquello ha sido la fórmula para que su contenido se diferencie de otras cuentas de Instagram.

Caridad Wright ama la moda. gerardo menoscal

Como anécdota, sostiene que cuando está de viaje gana nuevas amistades que la adentran a las diferentes artes, entre esas la moda. “Con la gente que trabaja en Louis Vuitton, por ejemplo, he tenido una relación cercana. He podido estar en la fábrica de Francia y ver a sus artesanos; eso me hizo apreciar más sus diseños. Lo mismo con Dior, porque son del mismo conglomerado”. De ahí que ha podido también asistir a los fashion shows.

Ahora está próxima a lanzar la primera edición de su libro donde plasmará trece destinos para contar sobre lo que le apasiona: arte, cultura y ‘lifestyle’.

Sus claves para armar la maleta como una viajera experta

Escojo versatilidad, por lo general llevo vestidos porque puedo lucirlos ya sea durante un paseo en el día o en una cena.

Empaco ropa neutra y accesorios o calzado con colores vibrantes. Eso me facilita vestirme porque los neutros combinan con todo. Entonces una pieza la puedo lucir hasta cuatro veces porque accesorizo diferente.

Incluyo zapatos cómodos, entre esos deportivos porque me gusta correr. Y solo un par de stilettos por si sale un plan más elegante.

Las carteras cruzadas son mis preferidas para viajar.

Los estuches travel size son ideales para llevar perfumes o cosméticos.

“Hay belleza en todas partes”

Mientras invita a ingresar a su ‘walking closet’ sostiene que tiene una regla básica.

“Si de un viaje llego con un par de zapatos nuevos, tiene que salir otro de mi armario; es decir lo regalo o lo vendo. Asimismo, con las carteras o ropa. No soy acumuladora”.

Al recorrer con la vista, destaca el orden. “Me visto en función del color, entonces tengo ordenada la ropa por tonos. Eso ayuda a que arme un look en segundos. Confieso que me divierte vestirme”, agrega.

Resaltan también las piezas vintage debido a su defensa ambiental. “En París y Tokio hay maravillas. Allá aprecian mucho estos diseños y son conscientes de que hay que reutilizar la moda. No tengo problema en usar diseños de segunda mano”, comenta.

Eso no significa que se aleje de las tendencias. Es ecléctica y eso marca su estilo. “La moda es una manifestación artística. Hay belleza en todas partes”, añade. Ello hace que sus contenidos en redes estén a la altura y tenga tantos seguidores ansiosos por conocer su próximo destino.

Caridad tiene piezas vintage debido a su defensa ambiental gerardo menoscal

