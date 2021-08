Su nombre se ha vuelto sinónimo de estilo. Andrea Goldbaum es visualmente inquieta, apasionada por la estética de los detalles y minimalista.

En un breve espacio entre sus actividades, SEMANA entrevistó a esta mujer cuya personalidad hace que se vuelva un referente más allá de lo que es la moda.

Del menos es más

Asegura que desde su niñez, su modelo del buen vestir fue su abuela Gladys Dillon. “La recuerdo como una mujer muy elegante. En ella veía rasgos de la vieja Europa porque en esa época los chicos eran enviados a estudiar en internados. Entonces siempre entendí que la elegancia tiene que ver con menos es más”.

Antes de que el camino la llevara a trabajar en la moda, cuenta experiencias que fueron esenciales. Estudió Negocios Internacionales en Miami y fue ahí, en la Ciudad de Sol, donde empezó su acercamiento con el yoga. Al retornar a Ecuador, decidió entonces abrir su propio estudio.

“Ese era mi background, distinto al de ahora. Fue a raíz de que abrí la tienda con piezas a consignación (Modabox) que comienzo a estudiar, aprender, reconocer y validar los diseños”, dice. Y asegura que todo se ha ido conectando con lo que hace ahora. “El yoga te dice que no debes aferrarte a lo material porque es efímero. Eso significa que mi cartera no me define a mí. La tenga o no, yo sigo siendo Andrea”, explica.

Entre minimalista y boho chic

Cuando se le pregunta sobre su vestuario, dice ser más minimalista, en un estilo en el que las tonalidades neutras conviven en perfecta armonía. Aunque si de print se trata, opta por lo floral con una estética boho chic.

En estos últimos años, también le ha interesado conocer cómo surgieron las marcas, que es la pauta en sus gustos. “Por su historia, me encanta Gucci. Es una ‘novela’ nunca antes vista. Por diseño, en cambio, Balmain y también Bottega Veneta”.

Pero si hablamos de su imagen, prefiere piezas icónicas que perduran. “El problema es que puede ser que de aquí a diez años ya no las tenga, porque todo vendo. No soy coleccionista. Me desprendo. El peor error es pensar que las cosas o marcas te definen”.

Andrea Goldbaum gerardo menoscal

¿Por qué tener una pieza icónica?

“Resulta una inversión . A la larga la pueden heredar o vender en una tienda de consignación y obtener una ganancia. Hay que entender también que comprar algo usado ya no es tabú”.

¿Qué marcas no pierden su valor?

“Con el paso del tiempo, hay casas de moda como Chanel, Louis Vuitton y Hermès cuyos diseños icónicos nunca se deprecian”.

Fashion tips

Para cuidar las carteras, Andrea sugiere:

La bolsa guardapolvo es la mejor opción para guardarlas. Esta se envuelve en una funda de plástico para protegerla de la humedad. No las amontone, ordénelas para que no pierdan su forma. Para limpiar las de cuero, utilice crema o aceite específico para ese material. Use pañitos húmedos para sacar la suciedad diaria. Y si son de tela, lávelas con agua y jabón.

