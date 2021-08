Met Gala 2021: El gran reto de Anna Wintour

La gran fiesta de la Met Gala 2021 se acerca y los fanáticos del evento anual no pueden esperar para saber qué estrellas asistirán este año. Debido a la COVID, el evento de 2020 se canceló y este año se modificó su fecha habitual del primer lunes de mayo al 13 de septiembre de 2021. La lista de invitados, aprobada rigurosamente cada año por Anna Wintour de Vogue, también se redujo supuestamente de 600 a 450 debido a la pandemia.

Hay una lista de asistentes que se rumorea y muchos están ansiosos por ver qué asistentes por primera vez están en esta lista. Algunas de las celebridades en el listado nunca han sido invitadas antes, y algunos considerados pilares están optando por no asistir este año.

Beyoncé, Kim Kardashian, Shawn Mendes, Lorde, Rosalía, Allyson Felix, Venus Williams, Lewis Hamilton y Jennifer Lopez son algunos de los cantantes y deportistas que recibieron la propuesta para engalanar la alfombra roja. Sin embargo, y para llamar la atención de la Generación Z, es la primera vez que llegarán influencers de redes sociales a desfilar para esta fiesta temática. Entre ellos están Emma Chamberlain (youtuber con 10 millones de seguidores), Addison Rae (conocida en Tik Tok por sus más de 80 millones de seguidores).

Anna Wintour tiene un gran reto: renovar y actualizar el evento benéfico más importante de la moda.

Olmedo, personajes y oficios inmortalizados en un libro Leer más

Si ellas tuvieran la oportunidad

La Met Gala nos permite soñar y jugar con el fantástico mundo de la moda. Por eso EXPRESIONES le consultó a varios creativos locales lo que harían si tuvieran la oportunidad de renovar este evento como lo hace ahora Anna Wintour.

Karla González Cortesía

“Me encantaría hacer una edición inspirada en la época de 1800. Aunque lucían trajes que las cubrían mucho, siento que le sacaban partido a su cintura y cadera con accesorios internos que destacaban la forma femenina. Las prendas más elegantes están los estampados grandes de flores o arabescos en telas pesadas y brocadas muy lindas. A los invitados irían actrices que hayan aportado en el crecimiento de los emprendimientos”.

Karla González, diseñadora.

María José Mantilla Cortesía

“Si tuviera la increíble responsabilidad de organizar una Met Gala se llamaría ‘La moda a través de la cultura latinoamericana’. Como diseñadora latina que soy, me interesara que todo el mundo sea consciente de que somos mucho más que estereotipos marcados y que también tenemos la capacidad de ser creativos y generar buena moda. Cada país de esta región es único y distinto aunque tengamos cosas en común; y llegar a ver cómo cada diseñador va a querer reflejar esa esencia me genera mucha emoción. Invitaría a diseñadores emergentes como al costarricense Marco Garro, a la mexicana Vanessa Bon, al colombiano Mateo Velásquez y al ecuatoriano Martín Across. Y a otros con mayor trayectoria como Carolina Herrera, Óscar de la Renta, al ecuatoriano Fabrizio Célleri, o a las marcas argentinas Sadaels y Nous Etudions”.

Arlette Todut: "Quiero representar a mis tres culturas" Leer más

María José Mantilla, diseñadora y estilista.

Fernanda Salgado Cortesía

“Si yo tuviera la oportunidad de organizar este evento sería alrededor del upcycling (término que hace referencia a reutilizar las prendas viejas o de stock para darles una segunda vida). Claramente usando un nombre más glamoroso y poético. Estos trajes tan llamativos serían precisos para esta tendencia. Entre los invitados estarían mujeres destacadas. Una noche para resaltarlas”.

Fernanda Salgado, diseñadora.

Más detalles

Nueva York volverá a reinar en el mundo de la moda del 8 al 12 de septiembre, con su semana temática ante un público completamente vacunado, y se rematará el lunes 13 en la gala Met.

Por la variante delta de la COVID podrían no asistir el 25 % de los invitados.

La cena de este año será vegana por primera vez.

Timothée Chalamet (25), Billie Eilish (19), Amanda Gorman (23), y Naomi Osaka (23) son los anfitriones.