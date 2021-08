Arlette Todut: "Quiero representar a mis tres culturas"

La piel morena, los ojos grandes y su amplia sonrisa son características físicas que resaltan en la aspirante a Miss Bélgica, Arlette Todut. La joven de 17 años (el 12 de noviembre cumple 18) es belga de nacimiento, pero dentro de casa las costumbres rumanas de su padre y las ecuatorianas de su madre la han formado.

Actualmente se encuentra en el país de vacaciones. Guayaquil es una ciudad que le gusta y con la que siente una especial conexión. La tierra de su madre la recibe siempre como si fuera su casa y aquí vive su familia que habita en el sur de la ciudad.

El sueño y las ganas por los reinados de belleza parecen una herencia familiar. Jaqueline Peñafiel, su mamá, siempre tuvo interés en ellos. No participó en ninguno, pero siempre ha estado pendiente de los certámenes internacionales. Con esta visión creció Arlette, que pronto estudiará modelaje, ya que las academias en Bruselas exigen mayoría de edad.

Su ingreso a Miss Bélgica nació por este interés en la pasarela. El concurso sí la acepta con su edad y, además, ella busca una ventana para exponer sus talentos y la ayude a desarrollar aún más su personalidad.

De trato dulce y con facilidad para llamar la atención de la cámara, la modelo posó para EXPRESIONES como una de las primeras actividades previas al certamen provincial de Miss Bélgica, que será el 26 de septiembre. Las nacionales, antes del Miss Universo, aún no tienen fecha confirmada.

En Bélgica

¿Participar en Miss Bélgica fue su decisión?

Fue mi mamá la que me impulsó a buscar esta oportunidad. Yo ya había estado en cosas de modelaje, pero siempre me decían que era muy chiquita o que no era suficientemente flaca. Entonces en los certámenes no te piden ser más alta ni tener un cuerpo más delgado y por eso lo intenté. Esto lo veo también como un trabajo y una forma de exposición.

¿Cómo son percibidos los reinados en Bélgica?

En Bélgica me parece que la invitación de las candidatas a participar es muy diferente a la de aquí. Todo es más abierto en Ecuador. En mi país es un poco mal visto ser ‘miss’ porque se tiene la idea que solo son chicas bellas que modelan en traje de baño, pero no ven su inteligencia. Por eso me inscribí, para probar lo contrario. También hay muy poca publicidad en la televisión y los medios.

Y si hay poca difusión, ¿cómo se enteró del evento?

Buscando oportunidad como modelo encontré el certamen y me inscribí. Me aceptaron para la preselección y ahora estoy en el certamen provincial. En Miss Bélgica cada región escoge a su participante y luego viene el nacional.

Sesión de fotos para EXPRESIONES JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Un país multicultural

¿Cuál es la idea de belleza que predomina en los certámenes de su país? ¿Es una ventaja ser latina porque le ayuda a resaltar?

No estoy muy segura si hay una idea fija, pero lo que veo es que en los años anteriores siempre se han arriesgado. La actual miss es una mujer afro, ella se llama Kedist Deltour, es modelo. Pienso que ellos buscan algo diferente para mostrar que las belgas somos mujeres multiculturales.

¿Qué resalta de su país?

La primera riqueza que veo es que las personas somos abiertas a lo diferente. No te vamos a juzgar. Puedes vestir como quieras. Por ejemplo, en mi clase eran pocos los belgas de nacimiento, la mayoría era de familia migrante. Siempre hay gente de todos lados del mundo. Nuestro turismo está muy bien posicionado y es un país lleno de historia en Europa.

¿Cómo es el concurso este año?

Tengo que exponer mi imagen y darme a conocer. Tengo que hacerlo poco a poco en mi ciudad, que es Bruselas, y así conseguir votos. Aquí los auspiciantes apoyan en todo, las joyas y la ropa de los eventos la otorgan ellos. El traje de noche sí debo conseguirlo yo y será de un diseñador ecuatoriano. Las votaciones se pueden hacer en línea en la página de Miss Bélgica (https://app.missbelgium.be/).

¿Cómo representará a Ecuador y Rumanía, los países de sus padres en este certamen previo a las elecciones nacionales para el Miss Universo?

Quiero mostrarles la riqueza gastronómica de ambos países. También sus atractivos naturales. Rumanía tiene muchas montañas y bosques, Ecuador es más tropical y tiene playas. Además, cada país tiene un pensamiento distinto, pero por mi crianza soy muy familiar. Valoro mucho a los míos, a diferencia de Bélgica. Ellos son más cercanos con sus amigos. Este año, el certamen ha sido más digital que nunca y las pocas clases han sido por videollamada, por eso me encuentro de vacaciones en Guayaquil. El 6 de septiembre estoy de vuelta para estar lista.

Sesión de fotos para EXPRESIONES JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Más de ella

Nació en Bruselas, Bélgica. En noviembre cumple 18 años.

En septiembre inicia la universidad. Estudiará una Ingeniería en Gestión Comercial.

Tiene una hermana de tres años.

Le gusta mucho la moda. Ella prepara todos sus outfits y le gusta usar prendas llenas de color.

En Guayaquil está tomando clases de pasarela con Óscar Salinas.

De la gastronomía de Bélgica resalta las papas fritas con caracoles y los waffles. De Ecuador, los cangrejos.