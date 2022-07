Fue una velada entre amigos. El presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para imponer a nuestro director, el doctor Galo Martínez Leisker, la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en Grado de Caballero.

Se trata de un reconocimiento a su importante trayectoria en las áreas de mercadeo, publicidad y periodismo en defensa de la libertad de expresión. Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, fue el encargado de dar lectura del decreto ejecutivo que valida tan importante reconocimiento.

Además de entregar el diploma, el presidente Lasso impuso el botón y la medalla que, desde ese momento, distinguen al doctor Galo Martínez Leisker, cuyo discurso empezó de manera inusual.

“El que se condecore a un medio de comunicación o, en este caso, a un comunicador, resulta extraño en estos tiempos cuando a la mayoría de los personajes de la vida pública les resultamos incómodos, primero cuando se los cuestiona y peor cuando se los investiga”, afirmó. Esas expresiones hicieron sonreír a más de uno, incluso al mismo presidente.

Además, hizo énfasis en el legado de su padre, Galo Martínez Merchán, fundador de los diarios EXPRESO y EXTRA, quien impuso la línea editorial que marca y seguirá marcando la historia de estos medios de comunicación.

El aplauso de los cerca de 100 asistentes, entre los cuales había autoridades nacionales, presidentes de las cámaras, columnistas, colaboradores e invitados especiales, se hizo escuchar fuerte ante esas palabras.

Así lo confirmó Guillermo Lasso al describir a Diario EXPRESO como “un medio en el que sus redactores y columnistas practican un periodismo veraz, decente y sin temores, de combate frontal contra la corrupción”, además de dejar muy en claro, su posición ante la Ley de Comunicación que se tramita en la Asamblea.

Luego de las felicitaciones, todos se dirigieron a uno de los salones para disfrutar de un coctel de celebración, en el que las fotos, las anécdotas y los abrazos tomaron protagonismo.

Desde el Ejecutivo vamos a agotar todas la vías y canales para que el Ecuador tenga una buena Ley de Comunicación que no afecte a los derechos ciudadanos y que beneficie al trabajo de comunicadores sociales y de los medios.

Una sociedad libre no puede aguantar que se intente callar a Roberto Aguilar. Esto no se trata del derecho que él tiene a expresarse, se trata de que su trabajo y el de EXPRESO, guste o no, nos estimula colectivamente a pensar y a cuestionar. Es decir, Roberto Aguilar y el Diario hacen lo opuesto de lo que han hecho los políticos tradicionales en este país.

