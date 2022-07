La tarde del 26 de julio de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció sobre el ataque de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en contra del periodista de EXPRESO, Roberto Aguilar. El primer mandatario indicó que "guste o no el trabajo del Diario, hace un bien social fundamental: pensar y cuestionar".

Lasso se refirió al ataque de Viteri durante su intervención en la condecoración del director de EXPRESO, Galo Martínez Leisker, con la Orden Nacional al Mérito con grado de Caballero. En su intervención, el mandatario indicó que "una sociedad libre no puede aguantar que se intente callar a Roberto Aguilar". Esto a pesar que el presidente recordó algunos de los términos en que Aguilar se ha referido al primer mandatario en sus publicaciones.

"Habrá quienes estén de acuerdo (...), otros espero que no. En cuanto a mi, no se preocupe porque siempre puedo respirar hondo y aguantar", destacó Lasso en su intervención. También indicó que "esto no se trata del derecho que él (Roberto Aguilar) tiene a expresar, se trata de que su trabajo y el de EXPRESO, guste o no, (...) no estimula colectivamente a pensar y a cuestionar. Es decir, Roberto Aguilar y el Diario hacen lo opuesto de lo que han hecho los políticos tradicionales en este país.".

La noche del 25 de julio de 2022, durante la sesión solemne por los 487 años de fundación de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri atacó al periodista de EXPRESO, Roberto Aguilar. En su intervención, la burgomaestre calificó al Diario como "sexista".