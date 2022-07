Más que una sesión solemne fue una rendición de cuentas, y de contraataques. Así fue como la alcaldesa Cynthia Viteri, basó su discurso en el parque Centenario a propósito de la sesión por los 487 años de fundación de Guayaquil. A la cita acudió el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades.

En más de 20 minutos, la funcionaria pregonó lo que ha hecho en la ciudad, así como lo hizo en su lanzamiento a la reelección, y atacó al periodista de Diario EXPRESO, Roberto Aguilar, en referencia a un artículo sobre la Ley de Comunicación publicado el sábado 23 de julio de 2022.

"(Él) sostiene que la primera autoridad de la ciudad "tiene sueños húmedos" con la Ley de Comunicación (...) ¿Se atreverá con su pluma, manchada de misoginia, a decir lo mismo de un gobernador varón, de un presidente varón, de un contralor varón? No, ahí su pluma se vuelve chiquitita", señaló Viteri.

La funcionaria se refirió al presidente Guillermo Lasso alegando que el Gobierno Nacional es el "mayor auspiciante de este diario sexista". Y continuó: "Busque una mejor forma de invertir ese dinero que le pertenece a los ecuatorianos".

Encuentro. Cynthia Viteri y el presidente de la República, Guillermo Lasso. Christian Vinueza

El artículo de Aguilar se título 'Ley de Comunicación: una sandez tras otra'.

En la cita, Viteri se refirió por varias ocasiones al Primer Mandatario. Citó como ejemplo que recibió un mensaje en el que se expresaba que no podía cerrar los ingresos en Guayaquil, en referencia al último paro.

"Pero era yo o todos: escogí a todos. Rodeamos la planta de la Toma con armas y perros, las siete estaciones eléctricas, y lo que sucedió en Guayaquil no se repitió en otras ciudades. No hubo desmanes, no cortaron el agua; hubo marchas pacíficas. Guayaquil no aguanta paro", agregó Viteri.

"Aquí nadie se tomó una sola institución, Guayaquil se defendió sola, así es Guayaquil, señor Presidente. Aquí hemos aprendido a paros nacionales", acotó. Mientras que, sobre las investigaciones que se siguen en su contra, mencionó que "las denuncias que no han pasado, violando cualquier precepto en vez de archivar la causa, los procesos que iniciaron fueron trasladadas a Los Ríos y Pichincha, violando le ley y la Constitución".