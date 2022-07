Ataviada de blanco y dorado ingresó al parque Centenario la alcaldesa Cynthia Viteri, para presidir la sesión solemne por los 487 años de fundación de Guayaquil. Aprovechó para saludar a su equipo más fiel, asambleístas, entre otros invitados.

Pocos minutos después hizo su arribo al espacio el presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo hizo de la mano de su esposa María de Lourdes Alcívar.

El primer punto de la jornada consistió en la entrega de preseas, aprobada por el Concejo Municipal, al mérito científico, cultural, inclusión, héroes urbanos y deportivo. Entre los condecorados figuraron Mónica Gilbert, Amalio Martínez, Olga Valdez, Norberto Enrique Vargas 'Aladino', Bella Paredes, Héctor Jaramillo, Douglas Rangel.

SOBRE EL PARO NACIONAL

"Señor Presidente, de Quito recibí un mensaje que no podía cerrar los ingresos en Guayaquil, pero era yo o todos: escogí a todos. Rodeamos la planta de la Toma con armas y perros, las siete estaciones eléctricas, y lo que sucedió en Guayaquil no se repitió en otras ciudades. No hubo desmanes, no cortaron el agua; hubo marchas pacíficas. Guayaquil no aguanta paro", dijo Viteri.

"Aquí nadie se tomó una sola institución, Guayaquil se defendió sola, así es Guayaquil, señor Presidente. Aquí hemos aprendido a paros nacionales", acotó.

Sobre las investigaciones en su contra, mencionó que "las denuncias que no han pasado, violando cualquier precepto en vez de archivar la causa, los procesos que iniciaron fueron trasladadas a Los Ríos y Pichincha, violando le ley y la Constitución".

"Tuve que recibir los besos de Judas, personas de mi mismo partido, hablan en medios de comunicación que le dan cabida a sus mentiras", lamentó.

"Somos la sonrisa de la gente que más necesita. Esto lo podía hacer en todo el país. Presidente, si va a la casa a la hora del almuerzo ve la pobreza que vive en una sala", dice Viteri sobre el Proyecto Casa Rosada.

GUILLERMO LASSO

Por su parte, el presidente Guillermo Lasso inició su discurso haciendo un llamado a la unidad. Recordó que durante el mes de junio pasado se vivieron "momentos difíciles", y que por eso florecieron sentimientos de "frustración".

"Y si hay una sola lección de este motor, cuna de líderes, es que el verdadero progreso no se constituye aislándonos sino uniéndonos más", subrayó.

"A Guayaquil le hemos entregado más de 550 millones de dólares en recursos para educación, salud, seguridad, vivienda, turismo, y otros rubros", añadió.

En materia de seguridad, Lasso dijo que la policía ha hecho 12.000 detenciones por delitos, ha recuperado 1.500 vehículos y más de 1.000 motos. "La cifra récord de 110 toneladas de drogas, hemos desarticulado 300 bandas delictivas y vamos a llegar a más. Por eso, apoyamos a nuestras fuerzas del orden en la ciudad con una inversión cercana a los 30 millones de dólares", continuó.

Prometió en fortalecer el equipamiento de esta institución en la ciudad y que incrementará los "operativos de impacto".

"El episodio de junio será recordado por el intento de producir un golpe de Estado, tergiversar la Construcción y romper la democracia", concluyó el Primer Mandatario.