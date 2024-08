Galia García: "No recuerdo haber sido delgada"

La historia de la modelo Galia García (26) no es la de una reina común. Es la primera finalista del Miss Ecuador 2004, pero para llegar a ese lugar ha tenido que atravesar algunas pruebas. Desde que “nací fui gordita. Pesé 10 libras, no recuerdo que haya sido delgada ni en mi niñez ni en mi adolescencia”, cuenta.

(Te invitamos a leer: Silvana debe ser operada antes de lo previsto)

¿Qué pasa en el programa 'En contacto'? Leer más

En diciembre del 2021, la hija del cantante Egberto García, graduada en Hotelería y Turismo y Máster en Comunicación Corporativa, ingresó al quirófano para someterse a un bypass gástrico. Era talla tres XXX. Pesaba 280 libras, ahora 165 y mide 1,75 metros.

No fue la única operación. Para quitarse el exceso de piel en el abdomen y brazos se hizo la abdominoplastia y braquioplastia, respectivamente este año. Cuando habla del tema, levanta estos miembros del cuerpo para mostrar sin pena las cicatrices que le dejó esa intervención y añade “ningún ejercicio iba a lograr quitarme esa piel”.

"Quería contar mi historia"

¿Cuál fue la principal motivación para ingresar al concurso, considerando que no era la típica aspirante?

Yo ingresé a Miss Ecuador para contar mi historia, es mi primer reinado. Motivar a gente que me sigue. Viví una realidad diferente. Lo anhelaba, pero lo veía lejano por el sobrepeso. Me limitaba. Ahora soy talla M. Muchas veces las mujeres tenemos miedos o dudamos, nos limitamos y no somos auténticas, pero podemos lograr nuestras metas. No debemos dejar de soñar.

No es común contar lo vivido, sobre todo, porque es un proceso doloroso.

En mi mente no existe un recuerdo de que yo haya sido delgada. Llegué hasta la obesidad tipo 3. No todos los pacientes son aptos para el bypass. Después de la operación del abdomen y brazos recibí una llamada de María del Carmen de Aguayo para preguntarme si me interesaba participar en Miss Ecuador. Siempre modelé para marcas.

Tiene propuestas para otros concursos

Antes de la operación. Cortesía

Generalmente se cree que se sube de peso solo por comer más de la cuenta, pero aquello muchas veces es provocado por situaciones emocionales no resueltas.

No lo sé. Siempre lo tuve, sentía estrés y ansiedad, intenté de todo, hasta que me di por vencida y decidí operarme. La primera cirugía fue rápida, la otra duró como nueve horas. Mi mamá (Galia) estaba con el corazón en la boca. Fueron como 200 y pico de puntos que me cogieron. El doctor me recomendó que primero me hiciera la abdominoplastia, luego la de los brazos. No quise de esa manera porque no me agradaba volver al quirófano. Estoy orgullosa de mis cicatrices porque son el recuerdo del proceso vivido. Ya estoy haciendo sesiones de láser para que se disimulen.

¿Sintió que alguna de sus excompañeras la miraba mal?

Me tocó un grupo chévere, nunca me hicieron sentir mal, ni el staff. Tal vez en redes sociales. Hay mucho hate y mala vibra. Cuando María del Carmen de Aguayo me llamó, fui muy clara con ella y le dije que yo no tenía el cuerpo de Constanza Báez. La prensa, cuando habla de mí, se refiere a la candidata talla plus. De alguna manera etiquetan. Lo fui, ya no. La vida me cambió totalmente. Un giro de 360 grados para bien. Lo mejor es que estoy aquí para contarlo. Parece fácil, es muy duro. Aquello que dicen de la inclusión en este tema no se da mucho en Ecuador. Falta mucho. Siempre a los gorditos los tratan diferente.

Uno de los problemas del sobrepeso, además de la salud, es encontrar ropa.

Como yo modelaba tallas plus lograba conseguir, pero es un problema. Una de mis mayores satisfacciones ahora es que cuando llego a una tienda no veo tallas, solamente agarro la ropa, me la pruebo y me queda. También compraba en Estados Unidos.

También es modelo. Gerardo Menoscal

¿Cómo es su alimentación ahora?

Me lleno con poco, pero no por ello he dejado de comer bien. Prefiero las proteínas. Tampoco me alimento como pajarito.

¿La organización le hizo una propuesta para ir a otro certamen?

Le respondí a María del Carmen que no porque Miss Cosmo será en octubre, en Vietnam, no hay tiempo para prepararse. Pero no descarto ir a otro, el próximo año. Lo estamos evaluando. Quiero seguir con mi proyecto social Amarte, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres. Amarnos es cuando empezamos a pensar en nosotros. Nos operan el estómago, pero no el cerebro, es fortaleza mental.

¿Tal vez por su peso evitaba enamorarse, tener pareja?

Sí he tenido pareja. Ahora no tengo, terminamos en la mitad de la Ruta de la belleza. Estaba enfocada en el certamen. Somos amigos. Siempre he pensado que la persona que está contigo debe quererte como eres.

Planes de viajes y estudios

¿Se ve formando una familia o aquello no le quita el sueño?

No sé cuándo, pero sí quiero. Por ello no fue una decisión fácil someterme a esas operaciones porque no he sido madre. No se trataba de que mi abdomen quede súper plano, solo sacar el exceso de piel.

Laura Bozzo: “Mi objetivo era mejorar lo que veía en el espejo" Leer más

El 2024 está cerca de terminar. ¿Qué planes tiene para lo que resta del año?

Quiero viajar, irme a Europa pronto. Viví un tiempo en Italia, mi segunda nacionalidad es italiana, tengo el pasaporte. Estoy aplicando como modelo a diferentes marcas. Me han llamado de la organización Miss Ecuador en ese país para invitarme a algunos eventos. No descarto seguir estudiando. Estoy enfocada en renovar mi portafolio, ya que mi hermana es fotógrafa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!