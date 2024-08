¿Qué pasa en el programa 'En contacto'?

Luego de ser parte de TC y la Prefectura del Guayas, Betty Mata (quien fue productora de 'Simplemente Mariela' e incluso ocupó el cargo de gerente de producción de esa cadena) llegó a Ecuavisa y se convirtió en la directora de 'En contacto', antes liderado por Catrina Tala y Andrea Rendón.

Al principio lo asesoraba de lejos, luego tomó la batuta. Por no ser un personaje de pantalla, siempre ha preferido que no la mencionen, y cuando aquello ocurre, ella se queja. Es inevitable no hablar de ella, porque el matinal no es cualquier espacio y por las muchas versiones de su situación en el Canal del Cerro.

En esa televisora prefieren que tampoco se hable de su partida a Estados Unidos, donde ahora viven su hija menor y el padre de esta, Julián, quien es productor. La mayor es Valeria (la que procreó con el director Jorge Toledo), quien estudió y trabaja en ese país. Ella la habría pedido.

Los allegados a la productora cuentan que antes de partir, empezó a vender pertenencias y bienes. Ahora trabaja vía Zoom con el apoyo de su mano derecha, ‘Café’. Se quedará a vivir allá, lo que no impide que venga de vez en cuando.

¿Se buscan otras opciones...?

Durante su paso por Ecuavisa, se ha ganado muchos enemigos y se ha peleado con algunos famosos. Fue criticada por la exagerada exposición al caso Efraín Ruales (quien nunca la tragó), además por el contenido ‘showsero’ que se le ha dado al matinal, por permitir que con o sin razón lloren los presentadores, por sobredimensionar el trabajo de Alejandra Jaramillo en Miami y porque mueve los hilos detrás de 'Los Hackers'… sin dejarse ver.

En los últimos meses en los espacios se vieron ciertas notas, como la de Carlos Mesber, productor de 'Siéntese quien pueda', donde labora La Caramelo. ¿Está moviendo contactos?

Además, ella profesa la religión evangélica, que tiene muchos fieles en el país del norte. Uno de los personajes que acude siempre a 'En contacto' es el pastor y conferencista Carlos Villacrés. ¿Tocó esa puerta?

Dicen que buscan a otra persona para la revista mañanera. Ya mencionan a Johanna Drouet (TC), Andrea Rendón, Mario Naranjo (RTS)… No sería raro que luego del remezón que se dio en TC (el martes) se vea gente de esa empresa.

Mara ahora comerá tacos

La gala del certamen Miss Universo en México ya tiene fecha, el 16 de noviembre. Mara Topic es nuestra representante y ya se prepara para una de las mejores experiencias de su vida. Estaba en el Oriente y regresó a Guayaquil.

Allá no comerá insectos sino ricos tacos, enchiladas, guacamole, mucho picante, tortas como las del Chavo del Ocho y tomará aguas frescas, como la de jamaica.

No solo la Miss Ecuador irá, también el asesor de imagen José Hidalgo viajará a Ciudad de México, el 13 de ese mes, además, gente de la organización del CNB. La página www.superboletos.com vende las entradas. Los precios oscilan entre los 2.530 y 175 dólares.

