Alejandro Sanz confirma su participación en la Semana de la Música Latina

El cantautor español Alejandro Sanz es uno de los artistas que participarán en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará entre el 14 y el 18 de octubre en Miami Beach, Estados Unidos. Según informó el miércoles 28 de agosto la revista especializada, el galardonado músico encabezará una sesión de preguntas y respuestas en una fecha aún no anunciada, lo que supondrá su regreso a este evento desde 2003.

“Es un honor dar la bienvenida a Alejandro mientras se prepara para lanzar nueva música. Nos enorgullece ser un hogar para artistas en donde pueden expresarse de manera creativa y abierta”, señala en un comunicado Leila Cobo, directora de contenido para América Latina y Español de Billboard.

El español debutó en 1991 con el álbum Viviendo deprisa y, a lo largo de su carrera, ha ganado cuatro premios Grammy, 22 Latin Grammy y ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo.

La Semana de la Música Latina de Billboard de este año, que celebrará su aniversario 35, contará también con la participación de artistas ya anunciados anteriormente, entre ellos Bad Gyal, Belinda, Danny Ocean, Eslabón Armado, Gloria Estefan, J Balvin, Lele Pons, María Becerra, Mau y Ricky, Mon Laferte, Paola Jara y Peso Pluma.

“Regresar a Miami Beach una vez más es muy significativo. Miami Beach es el corazón de la explosión global del Miami Beach latino. Todo sale de aquí”, dijo Leila Cobo en una rueda de prensa en el Fillmore, donde recordó su primera experiencia en Latin Music Week hace más de dos décadas. “En aquel entonces eran solo dos días de conferencia. Mi primer Star Q&A fue con Ricky Martin, y recuerdo con mucha precisión lo que yo llevaba: pantalones negros y una chaqueta Armani que me encanta y que dejé de usar porque ahora tiene un hueco”.

“Miami Beach es un destino global para las artes y el entretenimiento, y este es un perfecto ejemplo, albergar la Semana de la Música Latina de Billboard”, agregó el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner. “Así como la música latina es el latido de muchas comunidades, Billboard Latin Music Week se está convirtiendo en el latido de Miami Beach. Estamos realmente orgullosos de tener esa asociación”.

Durante la semana de actividades, Belinda y Zhamira Zambrano participarán en The Women’s Panel, Global Rising: A Conversation with Female Stars from Around the Globe (El Panel de Mujeres, Global Rising: Una Conversación con Estrellas Femeninas de Todo el Mundo), presentado por Ulta Beauty, que destacará el talento diverso y las voces de artistas latinas pioneras.

