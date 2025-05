Gala Alvear dice que se retira de la vida pública y explica por qué

La empresaria e influencer, Gala Alvear, anunció su decisión de "dar un paso atrás" y retirarse temporalmente de la vida pública. La medida surge tras un reciente "ataque mediático personal" derivadas de varias publicaciones en redes sociales de reclamo hacia su marca de ropa 'Gala'.

Asume sus errores y detalla el contexto

En un video dirigido a sus seguidores, Alvear abordó directamente la polémica generada por el reclamo de una clienta sobre un 'jumper'. "Quiero asumir un error personal, me equivoqué al pedir a la cliente que, por favor, borrara el video. Lo hice desde una confianza malentendida, creyendo que podíamos llegar a resolver esta en privado y reconozco que no fue correcto y lo acepto con humildad", expresó.

Explicó que la empresa ya reembolsó a las clientas afectadas y que el taller corregirá el patrón para relanzar la prenda con un descuento para las compradoras originales. Admitió que "faltó una mejor comunicación para explicar por qué no era posible cambiar esa prenda en particular a tiempo", debido a la planificación del taller externo.

Rechaza acusaciones sobre malas condiciones laborales

Confirmó además que "nadie fue despedido dentro del Taller Daniela" a raíz del incidente y que las vacantes publicadas por dicho taller eran preexistentes. Sobre comentarios anónimos de supuestas extrabajadoras, manifestó sorpresa, indicando que la información que posee es que "siempre se ha procurado cerrar los ciclos laborales en buenos términos".

Se va, por un tiempo

La empresaria, conocida por promover el empoderamiento femenino y la aceptación corporal a través de sus redes, reconoció haber cometido errores personales al asumir "fallas estructurales de una organización en rápido crecimiento".

"Ese ataque mediático personal me ha llevado a tomar una decisión que es dar un paso atrás para no afectar a la empresa que he construido", señaló Alvear, explicando que usará este tiempo fuera del ojo público para "enfocarse un poco más en su familia". Finalizó agradeciendo el apoyo recibido por sus clientas durante estos "días difíciles".

