En el corazón de Urdesa, la avenida Las Monjas, se da el encuentro en la planta baja de un condominio. Al entrar, las paredes tapizadas con hojas de libros antiguos crean el ambiente vintage que rodea los racks de ropa y accesorios de Gaby Bustamante quien, al instante de conocerla, demuestra su personalidad encantadora.

Es conversadora, alegre, sensible y apasionada por su trabajo: el diseño. A sus 38 años, esta guayaquileña ya cuenta con una trayectoria de 10 años y los ha hecho en ese showroom, que horas después desmontaría para tomar nuevos rumbos.

Moda desde la infancia

Su siempre presente sensibilidad por la moda se desarrolló en los recorridos por la fábrica de ropa de su madre, donde se confeccionaba prendas para tiendas departamentales. Así descubrió su vocación.

Eso la llevó a estudiar diseño de moda. Primero en Guayaquil, luego en Miami. Y en 2008 regresó a su ciudad natal y empezó a emprender. “Dos chicas que trabajaban para mi mamá me conocen desde que nací; con ellas, Bélgica y Agustina, empecé a hacer mi línea. Todavía siguen conmigo”.

Cuando llegó el momento de vender, convirtió su cuarto de soltera en showroom. “Ahí llegaban mis amigas y me iban recomendando..."

Me hice conocida solo con el boca a boca. Acuérdate que en esa época no había Instagram”. Gaby Bustamante





Al poco tiempo, la habitación empezó a resultar pequeña, así invirtió sus ahorros para abrir el local de Urdesa. “Al inicio no fue nada fácil. En 2011 perdí a mis padres, entonces el trabajo empezó a ser una forma de terapia para despejar. Y mi esposo también fue un gran apoyo en ese proceso”.

La tienda fue adquiriendo personalidad. Ya no solo vendía ropa, también accesorios. “Las piezas las importo pero las ensamblamos aquí para que vayan con el estilo de mi marca”, explica.

Desde ese período ha ido vistiendo a mujeres para todo tipo de eventos sociales con el color, romanticismo y toques de tendencia que caracterizan sus diseños.

A Gaby no le importa sobrecargarse. Ama los accesorios que le permiten lograr un look llamativo. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Reusar, reciclar y reducir

“Estuvo muy complicado en cuanto a las ventas después de la cuarentena, porque no habían muchos eventos para utilizar vestidos. Pudimos salir adelante con las mascarillas personalizadas”, recuerda.

Empezó a encontrar rumbos en el slow fashion (moda sostenible). “Estamos apostando por conjuntos de dos piezas para que resulten versátiles y se puedan combinar con otras prendas del armario. Es necesario entender que no hay necesidad de gastar en recursos sino dar uso a lo que uno tiene. Por ejemplo, una clienta trajo un vestido y terminamos rediseñándolo en falda y mascarilla”.

Es que la moda cambió. Se volvió más práctica y funcional.

Horas después de la producción para EXPRESIONES, empezaría su proceso de mudanza. Tras 10 años en Urdesa ahora toma como destino Samborondón.

“La marca dará un pequeño giro, además de diseñar línea casual para la mujer, agregaré moda que involucre más a la familia, como prendas para niños".

Gaby apuesta por el estilo romántico con un indiscutible toque vintage. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Apoyo a lo nacional

Su clóset se va llenando no solo de las prendas que diseña sino también de productos nacionales. “Hay que valorar la mano de obra ecuatoriana, hacer que la gente se acostumbre a consumir lo nacional...Y ahora hay muchas emprendedoras que merecen apoyo”.

En la generación más joven nota esa inclinación de apostar por lo hecho en Ecuador. “Son más conscientes y el hecho de que haya influencers ayuda a seguir promocionando las nuevas marcas”, concluye.

Sabe de muchas emprendedoras a las que vale la pena apoyar e insta a valorar más el producto nacional. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Ping Pong

Su estilo: Más es más.

Sus infaltables: Las prendas básicas porque me gusta destacar los accesorios grandes a pesar de que mido 1,50. Además, las carteras y bolsitos de viaje de mi mamá.

¿A quién le gustaría vestir? A Julia Roberts.

Lo que no se pondría: Yo sí me atrevo a ponerme de todo. Incluso me encantaría en algún momento vestir con smoking.

Piezas heredadas: Las carteras y bolsitos de viaje de mi mamá.

Fotos: Miguel Canales // EXPRESO. Producción: Gianella Muñoz. Peinado y maquillaje: Diana Villavicencio (IG: @dianavmakeuphair).