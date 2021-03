Paula del Salto y el encanto de arriesgar en la moda

Encontrarse con el clóset de su abuela le cambió en Paula del Salto la visión que tenía sobre la moda, pues cuando era pequeña estaba acostumbrada a que, para cada ocasión, su mamá le comprara ropa nueva. La crisis económica en los años 90 por la que atravesó el país, también la obligó a volverse más recursiva en ese ámbito de su vida y, sorpresivamente, descubrió un mundo nuevo.

Jugar a transformar prendas usadas despertó en ella un amor por esta industria que irónicamente antes rechazaba. Recuerda que siempre tuvo innatas las ganas de vestirse diferente a lo que veía. Sin embargo lo volvió consciente ya más grande, cuando se dijo a sí misma “voy a crear mi propio estilo” influenciado, en esa época, por una página web de venta de ropa llamada Polyvore. Allí pudo conocer qué marcas existían en el mercado, y por el programa de TV americano, Ocean Up que se centraba en el streetstyle.

No dedico mucho tiempo a planear mis looks porque siento que luego no termina siendo como yo quiero. Me gusta esto de hacerlo a última hora porque también me lo pongo como desafío a mí misma para ver cuánto me demoro. Un truco de estilo es sentirte cómoda con una tendencia antes de usarla, descubrir tu ADN Paula del Salto

Este gusto lo fue plasmando a través del tiempo hasta que, en la época universitaria, le llegó la oportunidad de trabajar como asistente creativa y de styling con los diseñadores Paola Liao y Fabrizio Celleri. “Fue súper loco porque fue un año en el que dije y sabía que quería incursionar en la moda laboralmente, pero no como diseñadora. Me metí a unos cursos para aprender a manejar toda la parte de producto y de comunicación que era lo que más me llamaba la atención”, asegura.

Natti Natasha está lista para perrear embarazada Leer más

En aquella época tenía 18 años. La gente a su alrededor pensaba que tenía más porque siempre se atrevió a arriesgarse y a lanzarse por lo que quería. Admite que cometió muchos errores, pero hoy no se arrepiente de ellos porque le dieron las tablas y la ayudaron a construir el perfil que hoy vende ante distintas marcas donde prima la versatilidad.

Encontrarse con la guayaquileña en eventos, fiestas o en el día a día, es ver a una mujer estéticamente auténtica que siempre lleva puesto una prenda o un accesorio distinto que caracteriza su outfit y le da una personalidad potente que, muchas veces, no es tan común observar en la ciudad. La inspiración es una emoción nativa de su ser y, para Paula, esta puede venir de cualquier situación, producto, película, que la llena de poder para proponer ideas originales cuando se quiere hablar de moda.

Prev Next Estas dos prendas pertenecen a su emprendimiento. El pantalón café lo describe como “lo más cómodo, bello y casual del mundo” porque lo puede usar tanto para una reunión de trabajo o para salir a comer con amigas. Lo combinó con un top sublimado y es ahí donde le pone esa dosis de locura de la que habla. Gerardo Menoscal.

Ella no teme optar por este mix de estampados. La blusa blanca pertenece al clóset de su abuela desde hace años y la quiso incluir en este look para darle un toque más ejecutivo y se vea más pulcro. Gerardo Menoscal.

Estas piezas pertenecen al fast fashion. Lo describe como casual, siendo ideal para un día laboral. Gerardo Menoscal.

Quiso mostrar su lado más ‘sweet’ y femenino, pues hay días que se despierta con esa sensación. Gerardo Menoscal.

A la industria de la moda nacional le falta atreverse

Después de 8 años trabajando en el medio, Paula ha percibido que, pese a que hay muchos emprendimientos vinculados a la moda, el miedo a sacar cosas fuera de lo común es una constante en ellos.

Esa fue una de las razones por las que se lanzó a presentar su marca propia @pidioficial. “Busco conectar con un poquito de locura. Creo que en mi estilismo y en todo lo que he trabajado es algo que resalto. Al principio me sentía mal por eso, pero llegué a amarlo porque eso es lo que soy y es lo que quiero brindar”, señala e invita a todos los nuevos diseñadores a tomar más riesgos y no dudar de sus propias ideas.

Mujeres que buscan romper la brecha de desigualdad en la moda Leer más

Sus infaltables

Las piezas básicas de su armario siempre varían, pero compartió aquellas que últimamente se han convertido en sus imprescindibles:

Las chaquetas. Los pantalones de tela/sastre, con mood ochentero y setentero. Los declara "la prenda estrella del 2021"

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Ileana Vásquez (Ig: @ilemakeup). Peinado: Gisella Bardi (Ig: @gisellabardi). Agradecimientos: Luxva hotel Boutique(Ig: @luxvahotel).