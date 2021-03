Natti Natasha está lista para perrear embarazada

Dicen que el embarazo es una de las etapas más radiantes para las mujeres. Cómo no creerlo al ver a Natti Natasha, quien está en su sexto mes y asegura sentirse más increíble que nunca. Tanto que califica de “espectacular” la experiencia de estar próxima a dar a luz a su primer hijo.

Además de constatar la felicidad que transmite la dominicana, en la conversación que tuvo con EXPRESIONES desde Miami, reveló algunos detalles de su próximo material discográfico, del estreno de 'Las nenas', su nuevo sencillo y de todo lo que ha tenido que atravesar para ocupar el puesto que tiene ahora dentro de la industria. Siempre con su bandera de igualdad entre mujeres y hombres, esto fue todo lo que Natti Natasha nos contó.

¿Cómo fue armar ‘Las nenas’ y cómo llegó cada nombre de las que se unen en esta poderosa colaboración?

Este proyecto quería ejecutarlo hace mucho tiempo, en medio de la pandemia y en medio del embarazo me enfoqué mucho en trabajar, en demostrar que las mujeres podemos hacer de todo. Entré al estudio con J Quiles y Daddy Yankee, creamos esta idea y se la envié a todas las chicas. Les dije tenían ocho barras para que cada quien tire su chanteo, ese era el tiempo que tenían y, lo más importante de todo fue que aceptaron. Les encantó y decidieron apoyar el tema que es fundamental para mí. Cada una desde su país. Farina estaba en Colombia, Cazzu en Argentina y La Duraca en Puerto Rico. Poco a poco fuimos intercambiando ideas a través de un chat de WhatsApp. Esa fue la manera en cómo desarrollamos el tema. Fue diferente, pero fluyó todo muy natural.

Salta de ‘Antes que salga el sol’ a ‘Las nenas’, temas que son muy distintos en sonido, ¿Cree imprescindible para el artista actual mostrar esa versatilidad con un mercado musical tan saturado?

Dios me bendijo con esa versatilidad, con esa manera de poder brincar y fusionar diferentes géneros y sentirme flotando dentro de ellos. Cuento con esa bendición y siento que sí, que me ha ayudado bastante a marcar un estilo, a marcar que no solamente podemos hacer un género sino diferentes. Como está ahora la música, que se satura, es importante poder jugar con diferentes sonidos.

Desde hace unos años se vive un auge de artistas femeninas. ¿Qué hacer para que no se quede solo en una moda momentánea?

Tener su esencia, siempre demostrar lo reales que son y qué es lo que las caracteriza a cada una. Es muy importante porque es lo que va a marcar tu estilo propio. Eso fue en lo que me fijé cuando reuní a todas estas chicas para ‘Las nenas’. Es una canción que no se había hecho anteriormente, en la que cada una tuviera ese estilo y se pudiese diferenciar quién es quién. Es muy notorio (risas).

Ciento por ciento mujer

Si hay algo que Natti Natasha ha dejado claro a lo largo de su vida pública es su lucha por los derechos de las mujeres en la industria musical. Ahora, que se acercan el 8M y las celebraciones por el Día de la Mujer, la dominicana recuerda algunos de sus propios logros que la hacen sentirse orgullosa.

El primero de ellos es haber salido de su país hacia Estados Unidos en busca de un sueño. “Por todos los obstáculos que pude sobrepasar, cuando no tuve un hogar, cuando no tenía dónde ir en un momento dado, por no hacerle caso a las puertas que se cerraron y simplemente concentrarme en la fe que yo tenía y en lo que yo sabía que podía dar”.

También resalta el jamás haber tenido miedo de expresarse tal como es, sin filtros. “Hubiese querido tener ese conocimiento en el momento en que estaba pasando por todas esas cosas y decirme ‘tranquila que ahora falta mucho camino y te vas a demostrar a ti misma y a millones de personas allá afuera que esto es posible’”.

“A todos mis amigos personales de Ecuador los invito a escuchar Las Nenas, que se la disfruten, que la perreen y van a ver a Natti Natasha en el video perreando embarazada. Es una canción de janggeo con un mensaje importante de que todas somos una y de mantener el reguetón arriba como siempre ha estado”. Natti Natasha

Tras años ya dentro de la industria, ¿cómo se manejan y reciben los éxitos de las canciones ahora?

Con felicidad, cada vez que uno tiene éxito en la música es muy importante ser agradecida porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Cuando vino esta pandemia, uno no sabía cómo las cosas se iban a seguir manejando y se me dio la oportunidad de seguir haciéndolo. A mí me falta muchísimo camino por recorrer y me falta mucho por demostrarme a mí misma y retarme para crecer.

Un adelanto del próximo álbum

“Hay mucho perreo, pero también puede que haya una bachata, una balada. Como dijiste, me gusta mucho jugar con los ritmos y me siento cómoda haciéndolo. Si voy a lanzar un disco, es muy chulo poder hacerlo. Me encanta unir conceptos y ver cómo cada canción es un personaje. Quise lanzar unos sencillos antes del álbum para que vean la diferencia entre una canción y otra, y lo esperen con ansias”.