Mujeres que buscan romper la brecha de desigualdad en la moda

Los desfiles, las campañas publicitarias y las portadas de revistas mayormente eligen a las mujeres como símbolo para representar la belleza y mostrar los últimos diseños de las marcas de moda. Sin embargo, al adentrarse en la estructura de la industria textil de manera internacional, sale a relucir que el sexo femenino tiene una participación minoritaria en los cargos directivos en comparación con los hombres.

Así lo dio a conocer un estudio realizado por el Consejo de Moda Americana (publicado por la revista Cosmopolitan) al revelar que apenas el 14 % de las más grandes firmas de diseño son dirigidas por mujeres. Y aunque en el rubro haya más trabajadoras que trabajadores, son ellos quienes poseen un 30 % más posibilidades de ascender a otros puestos.

Pese a esto, las mujeres continúan abriendo espacio. Un ejemplo de esto es que en dos de las escuelas de moda más importante de Nueva York (Parsons New School of Fashion Design y el Fashion Institute of Technology), el 85% de los estudiantes que se gradúan cada año son mujeres. Además, poco a poco, salen a relucir algunos nombres de varias diseñadoras alrededor del mundo que, con su talento y trabajo árduo, han logrado posicionarse en el rubro. Entre ellas:

Maria Grazia Chiuri

Su nombre destaca por ser la primera mujer en dirigir la icónica casa de moda francesa, Dior. La diseñadora italiana de 57 años, es hija de una costurera y su amor por el diseño inició desde su adolescencia. Por eso, estudió en el Instituto Europeo de Diseño de Roma y su talento hizo que también trabaje en marcas como Fendi y Valentino.

Fue parte del documental ‘#TheWomenBehindMyDress’ (la mujer detrás del vestido), en el que se dio a conocer el trabajo de las féminas que laboran en Dior y en varias entrevistas ha destacado su pasión por el feminismo y su búsqueda por crear alejada de los estereotipos. "Los hombres y las mujeres pueden ser igualmente creativos, pero creo que la diferencia es el punto de vista. Un creador imaginaría un vestido, yo imagino una mujer con un vestido", dijo la diseñadora en una entrevista para la revista Elle.

Clare Waight Keller

La modista francesa fue la directora creativa de Givenchy durante tres años. “Como primera mujer al frente de esta legendaria casa, me siento muy honrada de haber podido tener la oportunidad de renovar su legado”, dijo Waight Keller en un comunicado. En el 2018, estuvo en el ojo público cuando Meghan Markle la eligió para que diseñe el vestido que usaría en su boda con el príncipe Harry. Y en el 2019, fue parte de la lista ‘100 personas más influyentes del mundo’ de la revista Time.

Yoon Ahn

En el 2008, la diseñadora coreana dio sus primeros pasos en la moda al crear su marca unisex de ropa y joyería, Ambush. Su talento hizo que su nombre se posicione rápidamente logrando que artistas como Kanye West, Rihanna y Pharrell luzcan sus diseños. Actualmente, también se destaca por ser la directora del área de diseño de joyas de Dior Men y el 2017 fue nominada en los LVMH Young Fashion Designer Prize (quedó como finalista).

En Ecuador

En el ámbito nacional, las mujeres también trabajan para que en la moda haya más oportunidades y espacios para desarrollarse profesionalmente. Un ejemplo de esto, es la diseñadora quiteña Fernanda Salgado (directora creativa de Lula Kirei) quien inició en el rubro hace más de 15 años, participó en el 2019 en el New York Fashion Week y es conocida como una de las creativas más destacadas de la capital.

“No desmerezco el trabajo de los hombres pero en Ecuador, la mayoría de personas que hemos dado a conocer el talento nacional al mundo somos las diseñadoras”, dice Salgado. Además, la creativa analiza que en esta industria el sexo femenino es el que más participación tiene en la otras ramas de la moda como el estilismo, la producción y el marketing de moda.

Sin embargo, cree que en ocasiones entre ellas no suelen ser tan solidarias “y para exigir respeto en general, debemos darnos la mano. El diseño en Ecuador no ha destacado tanto a nivel internacional (como en Colombia) porque en general, no nos apoyamos y vemos en la otra una competencia”.

Animaría a que más mujeres sean parte del rubro. Es un trabajo arduo y muy difícil, pero al final da sus frutos. El país necesita más talento que nos representen dentro y fuera del Ecuador. Fernanda Salgado, diseñadora.

La diseñadora y docente guayaquileña, Mariana Burgos, asiente que a través de los años, la mujer ecuatoriana ha tomado fuerza, respeta más su trabajo, se ha empoderado y por eso, su trabajo brilla cada vez más. “Antes los hombres eran más conocidos en el diseño pero ahora si existe mayor igualdad. Diseñadoras como Coco Chanel se encargaron de generar cambios positivos y dejaron huella para las nuevas generaciones”, dice.

Para ella, cada día que las personas visten una de sus prendas, tiene la satisfacción del deber cumplido al saber que se sienten felices con ellas. Burgos incentiva a las mujeres a no dejar perder el trabajo de manera artesanal y sobre todo, a desarrollar la creatividad, imaginación y deseo de investigar.

“El diseño de moda es una carrera que te invita a soñar sabiendo que ese sueño se puede volver realidad. Jamás dejes de trabajar con las manos y con el corazón”. Mariana Burgos

Las modelos también alzan su voz

Cara Delevinge, Ashley Graham e Imaan Hamman constantemente hacen público su deseo de que la industria de la moda sea más equitativa y con menos estereotipos. Cara es reconocida por su lucha activa por la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTI; Ashley es una de las modelos ‘plus size’ que empodera a las mujeres en redes sociales a no dejarse llevar por los tradicionales cánones de belleza; e Imaan (ha sido el rostro de firmas como Chanel y Prada) es embajadora de She's the First, una organización que lucha por educar y empoderar a las niñas de todo el mundo (principalmente de África).