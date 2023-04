Las tendencias vistas en Milán, las aulas de clase, museos y los tras bastidores del Fashion Week fueron adentrando a Gabriela Galarza al mundo de la moda.

Fue en Italia donde decidió que el diseño de indumentaria sería su carrera por vocación y convicción.

Hoy, a casi seis años de esa experiencia en el exterior, sus días pasan entre bocetos, el sonido de las máquinas de coser, bordados a mano y pruebas de vestuario de mujeres que buscan resaltar su feminidad.

Andrea Villacrés: “Los desafíos son mi adrenalina” Leer más

Lo hace bajo el nombre de GG Couture y GG Dolce, dos emprendimientos que no la dejan quieta. México y Perú se suman a la lista de países donde ha obtenido certificaciones para su marca.

En diálogo con EXPRESIONES, Gabriela nos detalla sobre los retos de emprender y deja claro que Machala no solo es la capital del banano. También es la ciudad que respira moda.

EL ORO, DESBORDE DE TALENTO

Aunque Machala ha sido conocida por tradición como la ‘capital bananera del mundo’, Gabriela también pide que se mire más a sus diseñadores.

“La ciudad ha crecido en moda. Acá tenemos diseñadoras muy talentosas, cada quien destaca por su estilo. Eso hace que tengamos clientes no solo de nuestra ciudad sino de otras partes. En mi caso, por ejemplo, me toca ir a Guayaquil una o dos veces al mes cuando agendo hasta cinco clientes allá”, dice.

En pro de hacer crecer más la comunidad, han formado una sociedad de diseñadoras de toda la provincia de El Oro. “Nos reunimos cada mes y estamos pensando en hacer un taller para personas interesadas en la moda y que quieran estudiar diseño”, comenta sobre este grupo.

Margie Yapur: La ‘fit mom’ de las redes Leer más

De igual manera, Gabriela ofrece constantes capacitaciones al grupo que trabaja con ella para expandir conocimiento. Ella no se guarda nada. “Siempre hay que refrescar sobre nuevas técnicas o tendencias. No nos podemos quedar y demostrar que Machala también es moda”, concluye.

MARCA EN EXPANSIÓN

Su buen gusto lo ha plasmado también en una línea casual que llamó GG Dolce y surgió en la pandemia. Al inicio, solo diseñó pijamas, debido al confinamiento y el teletrabajo, luego agregó batas para novia y damas. Después, ropa casual.

“Son confeccionadas bajo pedido. Aún no me he aventurado a realizar colecciones en serie”, dice, para cuidar la inversión.

Los estampados florales, colores neutros y pasteles matizan estas prendas que promociona tanto en Instagram como en el espacio que tiene en un local de Cuenca.

Moda: En la piel del cuero Leer más

Tal como lo hace con GG Couture, Gabriela destaca en la confección no solo telas importadas, sino también nacionales.

SU MUNDO ENTRE TELAS

Su esencia romántica se refleja en cada espacio del showroom. Las flores, muebles clásicos y colores pasteles resaltan a primera vista. El local ocupa un espacio de la casa donde vivió con sus padres.

Cuenta que al inicio ella hacía todo, desde atender clientes, bocetear, bordar, hasta marketing.

“Me quedaba bordando vestidos hasta la madrugada”, dice. Aquello era en el 2017. “Instagram recién estaba teniendo auge con los emprendimientos y yo subía historias a cada rato para ganar clientes”, agrega.

Andrea Aguilera “El look no está completo si a nivel interno no creces” Leer más

Así, entre referencias y cómo se promocionaba en redes sociales fue dándose a conocer en su natal Machala. “Crecer me tomó cuatro años. De a poco invertí las ganancias en máquinas de coser, contratar personal y decorar a mi gusto. Hoy somos 18 personas, entre operarias, bordadores, asistente y personal que hace la entrega”, precisa.

Desde que inició, tiene especial cuidado con los detalles, por eso sus vestidos entran como alta costura: son a medida, resaltan los bordados y no hay diseño que se repita, son únicos.

“El tiempo de confección varía. Puede durar 3 semanas o hasta cuatro meses, sobre todo los de novia”, explica. Eso hace que el vestido de GG Couture sea un amor a primera vista una vez terminado.

Cuando habla sobre el negocio, Gabriela está consciente de la competencia, por eso como emprendedora busca siempre diferenciarse. “Tomé cursos de perfeccionamiento en diseño, tanto en México como en Perú, pero en Lima me di cuenta de que las marcas prestan mucha atención al packing. Entonces, desde hace un tiempo empecé a entregar mis vestidos en cajas con flores. Sé que es una inversión extra, pero vale la pena. Aunque tengo un proveedor en Guayaquil, ya estoy en conversaciones con uno de Machala para que los números no salgan en contra”, refiere sobre el negocio.

Piernas a la vista ¡Así se lleva el body! Leer más

Estados Unidos e Italia son algunos de los países donde también ha enviado sus creaciones.

Entre sus clientas locales hay algunas famosas, entre esas Dayanara Peralta, a quien le ha diseñado no solo el vestido para la fiesta del matrimonio, sino para premiaciones.

“La meta es internacionalizarme. Ya tengo en la mira la ciudad donde tendré mis diseños... Creo que no pasará más de dos años para que se cumpla”, confiesa.