"Poco a poco he ido puliendo mi forma de maquillarme, como me visto... Y puedo decir que aún sigo construyendo mi estilo".

Cuando Andrea Aguilera obtuvo en Tailandia el virreinato del Miss Grand International, su nombre comenzó a estar en la cima de su carrera.

Era 2021 y esta mujer pasó a integrar la lista de ecuatorianas con el puesto más alto alcanzado en la historia de certámenes internacionales.

Sin embargo, a principios de este mes demostró que aún no ha terminado su participación en los reinados. Hoy es la Miss Supranational y representará a Ecuador en Polonia, donde se espera que salga victoriosa, una vez más.

Antes del viaje que realizará en julio, Andrea posó para al lente de SEMANA y reveló cómo está trabajando en su imagen para el siguiente desafío.

Construyendo su estilo

María Paula López: “Mis diferencias son mi potencial” Leer más

En su look, la cabellera larga ha sido una de sus protagonistas. Lo que nadie esperaba es que unos meses después del evento en Tailandia, Andrea decidiera renovar su estilo. ¡Y acertó! “Decidí cortarla para que se mantuviera más sana”, explica. Sin duda, el resultado es un plus en sus looks.

Respecto a su forma de vestir, dice que es consecuencia de un discreto afán por seguir el pulso de las tendencias. El hecho de tener contacto con diseñadores y artesanos, así como la posibilidad de hacer viajes a ciudades cosmopolitas, han hecho que se nutra en lo concerniente a moda.

Para el Miss Supranational, indica que la elegancia será parte de sus looks. “Este certamen se caracteriza por buscar mujeres que aspiren a ser grandes líderes y, asimismo, inspiren”. Por ello, su imagen tendrá ese toque de ‘girlboss’.

Mientras saca de su maleta los outfits que lucirá para esta sesión de fotos, comenta que siempre le encantó la moda y que es ella quien arma sus estilismos. “En mi armario, lo que más hay para el día a día son prendas casuales. Me encantan los looks monocromáticos o contrastar con colores vibrantes”, dice. Desde sets de chaqueta y falda tweed en color verde hasta un vestido rosa de lentejuelas son parte de lo que lucirá para este editorial. “Poco a poco he ido puliendo mi forma de maquillarme, como me visto... Y puedo decir que aún sigo construyendo mi estilo. Explorar telas, colores, diseños es parte de ese proceso”.

Los trajes del reinado, en cambio, dice que los guarda todos. Y sigue sumando más para el próximo certamen. Los diseños excepcionales de Carlos Mera, Deyalis Picado y José Luis Fernández son algunos de los que vestirá para brillar en el escenario de Polonia, y espera que se sumen las creaciones de Bartolomé.

"Me encantan los looks monocromáticos o contrastar con colores vibrantes". Alex Lima

Posicionando la joyería nacional

Andrea pasó de estudiar Medicina a la carrera International Business. Aprender sobre negocios la llevó a desarrollar una marca de joyas que llevará su nombre y está próxima a lanzar. Para la producción de los diseños tuvo que viajar a comunidades de la Sierra para conocer el proceso y ofrecer calidad. “Creo que las joyas, más allá de elevar el look, trascienden en el tiempo. Y muchas veces, dependiendo de su material, pasan de ser un accesorio a una inversión para el futuro”. Los materiales con los que están trabajados son oro y piedras preciosas, y para la fabricación cuenta con el talento de artesanos de Cuenca.

Delineados felinos que cautivan Leer más

La primera colección ya está lista y la va a posicionar en redes sociales como Instagram y TikTok.

La mujer detrás de los vestidos

“Creo que la imagen o look no está completo si a nivel interno no estás creciendo. Si no riegas tu espíritu, no funciona nada de lo que vistas o muestres externamente”, reflexiona.

Escuchar pódcast de crecimiento espiritual o meditar son una constante en sus días. “Cuido muchísimo mis energías. Si siento que viene un pensamiento negativo para mí misma u otras personas, enseguida lo cuestiono”, agrega.

Eso hace que por donde camine, destaque su esencia, más allá de lo que vista. “En el anterior concurso, por ejemplo, hubo chicas con trajes hermosos y mucha competencia. Siento que resalté por lo que soy. Más allá del traje, resalto por la energía que emano”. Y es lo mismo que reflejó ante la cámara de este editorial.

"Cuido muchísimo mis energías". Alex Lima

Sus favoritos