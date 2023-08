El actor mexicano Gabriel Soto, uno de los protagonistas de la telenovela 'Vencer la culpa' que está a punto de estrenar el Canal de las Estrellas en su señal internacional, tiene problemas de salud debido a dos hernias cervicales que, incluso, podrían llevarlo al quirófano. Por ello se especuló que se alejaría de los dramatizados.

“Quiero aclarar, no me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y, gracias también a toda la gente, me he mantenido durante 25 años. Voy a tomar una pausa porque tengo dos hernias en las cervicales, me tengo que atender”, comenta.

Por ahora, Gabriel mantiene toda su atención en su estado de salud, tratando de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, y plenamente consciente de cualquiera de las posibilidades que podrían plantearse para él, incluida una intervención quirúrgica. “Si tengo que someterme a una cirugía lo haré y la recuperación es de un mes y medio, dos meses”, agrega.

En torno a su constante actividad y a la necesidad de parar, explica que lleva “tres años prácticamente, casi cuatro, con proyectos seguidos, uno tras otro, entonces también el cuerpo te dice ‘basta’, es un momento también de descansar, unos meses nada más”. Asegura que aprovechará al máximo su tiempo a lo largo de los próximos meses en que se encuentre alejado de las cámaras, con la finalidad de regresar a los foros de grabación en el mes de enero de 2024

“Voy a dedicarme a mi salud, a mi persona, a mi pareja, a mis hijas, a mi vida en general, porque cuando uno hace TV realmente sacrificamos mucho. Son horas de trabajo, son muchas horas de estar aquí en el set. No estoy gravísimo, no estoy mal, pero finalmente son cosas que van pasando con la edad. Tengo fe de que voy a salir de esta con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando”.

