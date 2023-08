Mauricio Altamirano sale de un lío y se mete en otro. Durante una de las emisiones del programa 'Agárrate', criticó el trabajo de la productora Sophia Ponce, diciendo: “Yo escribiría mejor esto, tendría mejores notas”.

Al respecto, el gerente de Telepremier, Andrés Villalva manifestó: “El Cuy es cargoso e imprudente, su personalidad es así. Hizo una broma y se le salió de las manos, pero todo es amor y paz. Le trajo comida y flores a la productora, ellos se aman.

El papá de la afectada le pidió que respete el trabajo de su hija”. El Cuy expresó: “Yo vengo de una escuela que había que trabajar bajo presión, soy temático. No he humillado a nadie como dicen en las páginas de farándula. Tratan de hacerme ver como el desgraciado, soy perfeccionista. Hay cosas que se han pasado y se pueden mejorar. He hecho sugerencias. El padre de ella se molestó y Sophia tuvo que explicarle que no era por hacerla quedar mal”.

Sofía Caiche. Cortesía

Sofía con reflujo

La actriz Sofía Caiche ha tenido problemas de reflujo. Se trata de una enfermedad que ocurre cuando el ácido estomacal o la bilis asciende por el esófago, lo que irrita su revestimiento.

Según el doctor Orlando Pin, “antes a las personas que se sometían a la manga gástrica no se les medía la presión esofágica, ahora hay una técnica que lo permite. También Reinaldo Vásquez tiene esta dolencia. El cirujano no tenía la oportunidad de medir la presión con un brazo robótico, ahora ya se lo hace. Los que se operaron en los últimos cinco años no tienen esa enfermedad, cada vez el procedimiento es más perfecto. El reflujo es terrible porque provoca un exceso de acidez”.

Sofía se sometió a esa operación. Afirma que ya controló el reflujo, pero es muy molestoso. “Mi alimentación cambió, me han prohibido consumir café, granos, harinas, no puedo comer después de las ocho de la noche. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor. He perdido peso”.