En el fútbol no solo se juega, también se goza

Empezaron las eliminatorias del Mundial de Fútbol 2026 y las miradas se han centrado no solo en los partidos, sino también en los deportistas del momento.

Pero como nunca faltan los inconformes en redes sociales (¡y no diga que no!), ha sido común ver comentarios de gente pidiendo que se convoque a otros jugadores. Cada vez más, los hinchas piden nuevos nombres para la Tri, como el de Javier Burrai, quien ya es ecuatoriano, ¡y hasta come corviche! O Leonardo Campana, que la está rompiendo en el Inter de Miami. En octubre se sabrá.

Mientras tanto, fuera de las canchas, también pasan más cosas. Desde autógrafos, tatuajes, bailecitos. Hasta el próximo partido, le contamos cómo la gozan más deportistas.

CON MESSI EN LA PIEL (¡LITERAL!)

Está claro que Lionel Messi es uno de los jugadores del momento, no solo por su desenvolvimiento en la selección de Argentina, sino en el Inter de Miami, donde no para de meter golazos. Y es entendible que muchos quieran fotografiarse con él.

El exjugador de Emelec Marcos Mondaini fue más allá. En un viaje que hizo a Estados Unidos aprovechó para tomarse fotos con él, pedirle un autógrafo (en su brazo) y, por si fuera poco, írselo a tatuar. ¡No desaprovechó nada!

‘ECUATORIANIZADO'... DE A POCO

Tras viralizarse la noticia de que Javier Burrai había recibido su carta de naturalización como ciudadano ecuatoriano, muchos comenzaron a soñar con verlo convocado en la Tri.

Por ahora no hay nada dicho. Lo que sí está confirmado es su gusto por la comida ecuatoriana. En redes sociales se filtró una foto de él comiendo corviche (¡con limón y todo!). Y cómo no, ya lleva más de cinco años viviendo en el país, se entiende que haya caído en la tentación. Y ya lo aseguró. En una rueda de prensa, mientras le preguntaban por su plato favorito, no tardó en decir que es ese mismo del post.

¡BIEN BAILADO!

Con los goles que anotó Félix Torres a Uruguay, ¿quién no se levantó al día siguiente más feliz? Este crack nacido en San Lorenzo, jugaba en Barcelona, ahora en la Tri y también en Santos Laguna. Pero sin importar dónde derroche su talento, el tricolor destaca por su táctica y también carisma. ¿Tú ya eres su fan?

Hace pocos días el Santos publicó un reel elogiando su impecable juego en las eliminatorias del Mundial y no faltaron sus pasitos de baile. Lo que no se entiende es por qué en el fondo del video aparece un Pokémon psicodélico. Debía ser salsa choke. ¡En fin!

CON NUEVO LOOK

¿Qué es de la vida de Felipao? El exdelantero del Inter de Milán estaría, supuestamente, en la Persian Gulf Pro League, según se comenta en la prensa iraní. Sin embargo, no está confirmado y por el momento permanece sin equipo alguno.

Se ha dedicado a entrenar y a subir una que otra foto en sus redes sociales, donde se ha dejado ver con un nuevo look. Ahora lleva el pelo más corto y de color rubio. ¿Habrá recibido asesoría de su esposa María? Se lo ve mucho más joven, y el cuerpo atlético ayuda un montón.

25k +25k + 20k soy una bestiaaaaaaa 🔥😆🏋🏾‍♂️ pic.twitter.com/ekhwPRY6bt — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 25, 2023

