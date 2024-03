La fundación de Will Smith está en la quiebra

The Will and Jada Smith Family Foundation, la organización benéfica, se hunde. Creada por la pareja de actores en 1996, la entidad aboga por temas que importan a los Smith, incluidos la salud, la educación y la sostenibilidad. Pero la imagen de Will Smith sufrió un revés después del bofetón que le dio al cómico Chris Rock en plena ceremonia de los Óscar de 2022.

Will Smith: el actor le responde a su esposa, Jada Pinkett Leer más

Las declaraciones de impuestos publicadas muestran que, después del mediático incidente, los contribuyentes de alto perfil que habían donado a la ONG en el pasado han dejado de hacerlo y la empresa está en proceso de cerrar.

Según los registros fiscales de The Will and Jada Smith Family Foundation, a los que ha tenido acceso la revista Variety, los ingresos de la fundación cayeron de 1.760.000 dólares en 2020 y 2.138.660 en 2021 a tan solo 365.870 en 2022.

La caída interanual del 83% incluyó la salida de donantes como American Airlines, que entregó 76.160 en 2021, y CAA Foundation, que aportó 100.000 en el año 2021. En cuanto a las donaciones realizadas por la fundación de los Smith, en 2022 se hizo una contribución de 100.000 dólares al American Film Institute y de 2.500 a Big Brothers Big Sisters. Ahora su intención es hacer donaciones a causas benéficas por la misma cantidad, aunque ya solo de forma privada.

Jada Pinkett: "Estoy separada de Will Smith desde 2016" Leer más

Se acaban de cumplir dos años desde que Will Smith abofetease a Chris Rock durante la ceremonia 94 de los premios Óscar. Rock hizo una broma sobre la alopecia de ella. Esa misma noche, el actor recogió el premio al mejor actor por su papel en 'El método Williams'.

(Te invitamos a leer: Nino Touma sobre Luis Tippán: "Se me fue mi dupla televisiva")

Tan solo unos días más tarde, Will Smith anunció que renunciaba a ser miembro de la Academia de Hollywood, intentando adelantarse a las represalias de la organización. Fue vetado durante 10 años en cualquier acto de la institución, incluidos los Óscar.

A pesar de las numerosas críticas recibidas, él todavía genera algunos de los más grandes ingresos de Hollywood. Según un informe de Variety del año pasado, ha recibido 25 millones de dólares por dos películas en Netflix, la secuela 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose'.

Para seguir leyendo EXPRESO, suscríbete aquí