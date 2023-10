Jada Pinkett: "Estoy separada de Will Smith desde 2016"

Jada Pinkett y Will Smith, hasta no hace mucho, se vieron siempre como una pareja feliz, pero la realidad era otra.

Jada Pinkett Smith y Will Smith siempre se mostraron al público como una de las parejas más estables de Hollywood, inclusive se vieron unidos en el desagradable episodio en la noche de los Óscar 2022, cuando el actor afroestadounidense reaccionó pésimo a una broma de mal gusto que le hizo el presentador Chris Rock a su esposa por la calvicie.

Sin embargo, en ese momento Jada y Will ya no eran pareja, asistieron a la ceremonia como familia, pero nada más, así lo cuenta la actriz en su reciente libro titulado Worthy, que se publicará el 17 de octubre.

La actriz reveló en NBC News que llevan más de siete años separados, aunque no han formalizado su divorcio. La televisora dio un adelanto de la entrevista realizada a la periodista Hoda Kotb con Pinkett Smith en la que confiesa que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban “listos todavía”.

La entrevista, que se emitirá por completo este 13 de octubre, fue hecha en la ciudad de Baltimore, en la que reside Pinkett Smith.

Durante la entrevista, le confesó a Kotb que su matrimonio se fracturó debido a muchos motivos: “Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo”, afirma la artista, quien tiene dos hijos con el protagonista de Soy leyenda.

“Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, añade. Sin embargo, no se han sentido preparados para divorciarse formalmente, cuenta Jada, ya que un día hizo la promesa de no hacerlo y todavía no se ha atrevido a ponerle punto final a esta historia.

