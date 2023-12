Francisca Valenzuela: “A veces es difícil mantenerse cerca de lo propio”

En 2006, año de su debut musical, Francisca Valenzuela fue considerada como una de las cantantes revelación en Chile gracias al éxito que obtuvo su tema Peces. Este pertenece a su primer álbum de estudio titulado Muérdete la lengua.

En la actualidad, recordar sus comienzos le trae muchas reflexiones acerca de esos tiempos.

“Yo estaba a pulso haciendo mi trabajo, no estaba pensando nada en el mundo de afuera. Ni cómo participar siendo músico en la industria ni mucho menos. Era algo súper visceral e intuitivo y creo que también hubo un impacto por esa catarsis. Y a veces, por muy lógico o fácil que suene, es muy difícil mantenerse cerca de la identidad propia”, asegura.

Priorizar eso en su proyecto se ha convertido en un no negociable, pese a que reconoce que hay enredos y tropiezos que suelen llevarlo a uno por otras direcciones. Ella lo vivió en un momento y aunque revela que le encanta ser camaleónica y atrevida artísticamente, cada vez es más consciente de seguir su intuición y voz creativa.

“Uno está siempre susceptible al ruido de afuera y creo en la invitación constante de mirar para adentro, a resonar con lo propio, escuchar qué está pasando en lo emocional y no reprimirlo”, añade.

En el 2016, la artista fundó Ruidosa, una plataforma digital que busca la transformación social y cultural a través del empoderamiento de las mujeres en las industrias creativas. “Nació porque estaba pasando un momento personal, artístico, musical y laboral súper difícil. Me sentía muy perdida, confundida y sola. Y me empecé a preguntar: ¿Qué hacen mis colegas?, ¿Cómo hacen sus carreras? y, ¿Por qué yo siento que soy distinta y no puedo?”, revela. Y fue gracias a esas inquietudes y que las pudo compartir con otras, que constató que muchas de sus compañeras habían pasado por lo mismo.

Eso puso sobre la mesa otra interrogante: ¿Cómo se puede generar una instancia de conversación para poder identificar las problemáticas que pueden haber?

Francisca tenía muchas ganas de crear comunidad y también un espacio de convivencia y aprendizajes en el que el intercambio de ideas y procesos sea mutuo y que, además, la gente de alrededor los pueda conocer.

A partir de eso, se crea también un festival que alberga paneles y talleres, así como una variedad musical que va desde lo folclórico, las batallas de gallos de Red Bull, pop, rock, hip-hop para que todas las generaciones sean bienvenidas. Unos meses atrás, ella junto al equipo del proyecto, llevó a cabo un estudio sobre la participación de mujeres en festivales latinoamericanos.

A raíz de eso, que el porcentaje que se arrojó fue muy bajo, se pasaron dos proyectos de ley. Uno en Argentina que ya fue aprobado y que garantiza 30 % de presencia femenina en estos espectáculos, y otro en Chile con el mismo objetivo, aún espera la luz verde.

“Estamos en una lucha de políticas públicas que guarden e incentiven la diversidad en los festivales. Además de visibilizar las problemáticas, generan un impacto y más trabajo”, resalta.

Durante esta entrevista con EXPRESIONES, Francisca profundiza sobre su último disco, Adentro, comparte su opinión sobre el rol femenino en la industria musical y revela cómo se vive una vida artística plena.

ADENTRO, UN REGRESO LÍRICO Y MUSICAL A SU ESENCIA

El 18 de agosto de este año, Francisca presentó Adentro, su sexta producción de larga duración, que contiene 11 canciones. El primer sencillo que lanzó, ¿Dónde se llora cuando se llora? , recibió una nominación a los Premios Grammy Latinos en la categoría Mejor canción pop/rock.

Sobre el disco dice: “No tiene ningún afán más allá de proponer algo confesional. Muchas veces pienso que el arte y la música que me gustan son muy así también. Tienen que ver con ese atrevimiento a mostrarse desde un lugar vulnerable y personal, y son poderosos por esa intimidad. Algo tan particular cobra una vida universal”.

Escucharlo es hacer recorrido sentimental que relata los distintos estados de una ruptura amorosa. Confiesa que al inicio le daba un poco de vergüenza por lo tan íntimo que es. Lo irónico es que le ha traído muchas recompensas a nivel profesional y es con lo que se queda.

RUIDOSA: LAS GANAS DE CREAR COMUNIDAD

Francisca tenía muchas ganas de crear comunidad y también un espacio de convivencia y aprendizajes en el que el intercambio de ideas y procesos sea mutuo y que, además, la gente de alrededor los pueda conocer. A partir de eso, se crea también un festival que alberga paneles y talleres, así como una variedad musical que va desde lo folclórico, las batallas de gallos de Red Bull, pop, rock, hip-hop para que todas las generaciones sean bienvenidas. Unos meses atrás, ella junto al equipo del proyecto, llevó a cabo un estudio sobre la participación de mujeres en festivales latinoamericanos.

LO ANTICREATIVO ES LA RIGIDEZ

La apertura y la libertad son los dos estados aliados de Francisca para vivir una vida comprometida con la creatividad. “Así todo es posible y se está a disposición de la inspiración. Y lo digo porque creo que lo anticreativo es cuando uno está muy rígido, o está pensando mucho en el deber ser”, señala.

Al empezar a hablar de este tema, la cantautora se queda unos segundos callada y asegura que está viviendo su sueño: la posibilidad de tener ideas y de crear cosas que sean el sustento de su vida.

“Más allá de cantante o música, soy una artista que tiene ese despliegue creativo que se puede traducir en diferentes expresiones o formatos”, afirma. Esto también la hizo viajar a su niñez y recordar que siempre hubo un empuje interno hacia esta manera de vivir. Shows en la sala de su casa para toda su familia, cantando a cualquier hora del día o pintar y dibujar eran algunas de sus actividades preferidas.

