Fonseca, agradecido de trabajar con su compadre

Lleva haciendo música por más de 15 años y hasta ahora no se había atrevido a hacer un álbum colaborativo. El proyecto solista de Fonseca despegó desde 2006 con Te mando flores y desde entonces solo ha subido en popularidad y fama.

Su talento ha madurado y ahora, a sus 41 años, sabe exactamente lo que quiere hacer, sonar y cómo llegar con sus temas. En una conversación exclusiva con EXPRESIONES, el cantante colombiano permitió conocer todos los detalles de su nuevo álbum titulado Compadres, que durante años preparó con su amigo Andrés Cepeda y que se publicó a finales de mayo.

El bogotano está pasando su cuarentena en su casa en Miami, junto a sus hijos Paz, Manolo y Agustín, y su esposa Juliana Posada. Allí no ha dejado de trabajar ni un solo día y aprendió a crear conciertos online y a sentir la “verdadera magia”.

La tecnología ha sido el mejor aliado para ambos artistas en su proceso creativo y comunicacional. Gracias a ello han podido continuar con shows y lanzamientos. Incluso, Fonseca confesó que la cuarentena no lo tomó por sorpresa, puesto que su último disco Agustín lo hizo a distancia. Volver a Ecuador es una deuda pendiente, ya que el coronavirus le canceló su visita.

Una canción tras otra

Como habían comenzado a escribir canciones juntos desde hace varios años, la buena vibra entre ambos les llevó a crear un proyecto más consolidado. “Recuerdo que todo empezó cuando Andrés me invitó a cantar con él Mejor que a ti me va, y yo lo invité a grabar Cómo te puedo entender. Ahora también las sumamos al disco. Y luego dijimos escribamos una juntos y entonces salió Promesa, luego Camino a tu casa y así poco a poco… todo ha sido muy natural. Hemos tenido las ganas de hacerlo y se nota. Este proyecto no caduca. Eso es lo interesante, podemos seguir con nuestras carreras y continuarlo cuando sea necesario”.

La historia del compadrazgo

No hay una razón exacta para ser compadres. Andrés no es padrino de sus hijos, pero su amistad siempre se forjó con más familiaridad que cualquier otra. Así, sin querer, su manera de llamarse le puso título a este disco que les permitió salir de su zona de confort, ya que probaron géneros musicales que no son habituales en sus carreras en solitario. “Tiene una esencia de libertad. Nos propusimos hacer cosas que no habíamos hecho nunca. Por ejemplo, grabamos bambuco, merengue. Y el trabajo está en la composición de letra y música. Todas estas canciones son producidas por nosotros y creo que es un producto muy particular y único de la carrera de cada cual”, explicó Fonseca. También recalcó que su amistad se fortaleció mucho y que aún está sorprendido por la fluidez con la que trabajaron. “Nos llevamos tan bien y hay buena química que pasaba algo particular. Cuando fui a la casa de Andrés en Bogotá a componer nos salían tres canciones por noche. Eso nunca pasa”. ¿Pero quién tenía la última palabra luego de hacer un tema? Pues no hubo imposiciones, aseguró el cantante. “Siempre que había una discusión era netamente laboral y entendíamos si debíamos ponerle una guitarra o una voz”.

“Ya quiero correr a un escenario”

¿Cambiará algo en su proyecto en la parte digital? Fonseca no lo cree del todo, pero admite que ha sido una etapa de aprendizaje. El Día del Padre celebró junto a Juanes con un concierto online, que fue una experiencia nueva, puesto que tuvo un concepto diferente y unió la discografía de ambos artistas. “Todo esto nos ha abierto un abanico de posibilidades para hacer shows, pero una vez que podamos volver a los escenarios lo haremos corriendo. Sí es diferente la conexión directa”, acotó. Pero es optimista. “Internet nos deja llegar a lugares que quizá no podamos ir o no he llegado. Nosotros y el público ya sentimos que las transmisiones te dan una conexión real, con los mensajes y los ‘me gusta’.

En deuda con Ecuador

El Tour Compadres tenía fechas confirmadas en Ecuador. El show en Quito sí se pudo llevar a cabo, pero en Guayaquil y Cuenca se aplazó. Fonseca lamentó el inconveniente y le pide a sus fanáticos paciencia. “En cuanto se pueda viajar reprogramamos la gira”, confirmó. “Ya queremos tener una conexión directa con nuestro público”, mencionó. Ecuador siempre lo recibe como en casa.