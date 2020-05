Andrés Cepeda, el 13 es su número

Aunque su último sencillo se llame El equivocado, nunca ha estado tan seguro de un proyecto como el actual. Ayer publicó su nuevo álbum, Trece, que también representa el décimo tercero de su carrera. Con más de 2 millones de reproducciones al mes en Spotify, Andrés Cepeda ha sabido adaptarse a la perfección a los cambios en la industria musical, empezando desde el vinilo pasando por el disco compacto y ahora el streaming.

Trece es prueba de eso. En su perfil de Twitter escribió así el anuncio, medio sorpresa, de la publicación de este trabajo. “Durante tres años he venido construyendo junto a un gran equipo este, mi álbum de estudio número 13. Les presento, con toda la ilusión y emoción que se merece. Espero lo disfruten tanto como yo. Muchas historias, muchos amigos y muchos aprendizajes... Gracias a todas las personas que hacen parte de este trabajo: a mi equipo, a mi disquera, ingenieros, músicos y colegas. ¡Gracias por darle vida a #TRECE!”, escribió junto a una imagen que digitalmente dibujaba su retrato.

Y es que Trece es casi un calco de los sentimientos de Cepeda, quien ha presentado durante mucho rato varias canciones que son una experimentación de sonidos y colaboraciones en las que han participado Morat, Monsieur Periné, Sebastián Yatra y Cali y el Dandee. Es un mano a mano con sus panas y coterráneos colombianos.

Música: ¿qué le trae la nueva normalidad? Leer más

A Andrés la pandemia no lo paró y le aseguró a EXPRESIONES que “tenemos que seguir sirviendo”. Para él, el arte es un servicio y todo debe continuar de la mejor manera.

No soy una persona supersticiosa, por eso no dudé en usar el nombre Trece. Es que es mi décimo tercer disco de estudio, y es un montón. Tenía que rendirle honor a ese logro. Es un poco también como mirar atrás y ver toda esa música que se ha hecho. Andrés Cepeda

​

En sus palabras

¿Alguna vez hay celos de mostrar o compartir su trabajo con otros compañeros?

Este álbum me lo imaginé primero con las colaboraciones, que son cinco. Y fueron las primeras canciones que grabé. Luego de conocer este intercambio de ideas y de sonidos con los otros artistas, grabé los otros temas ya por mi lado y más a mi estilo, pero procurando que se sintiera todo lo que había rescatado de esta fusión. Es un experimento y mis canciones representan el aprendizaje que obtuve de estos grandes artistas.

Hay una canción que llama mucho la atención por su título, Salvapantallas. ¿Qué nos puede contar de ella?

Habla de las cosas que podemos perder o a las que ya no podemos acceder, pero si tenemos a esa persona especial lo podemos tolerar. Está llena de metáforas.

¿Hay forma de que Entrego mi corazón con Fonseca ingrese al álbum?

Eso pertenece a otro proyecto que hice con mi amigo Fonseca. A finales de mayo va a salir este disco, al que denominamos Compadres y que tiene otro tipo de canciones que grabamos juntos.

¿Que puede encontrar su público en Trece?

Una selección de canciones muy bien pensadas. Historias de amor que no son las más comunes. Hay cosas quebradas, pero que se parecen mucho a las del día a día. Nada es perfecto.

Paulina Rubio: entre perder o ganarlo todo Leer más

Más digital

Andrés y su equipo no quieren dejar de conectar con sus seguidores y en las redes han encontrado la mejor vía para hacerlo. Estos son sus planes: “Nuestro lanzamiento nos mantendrá muy activos. A la tecnología le sacaremos el mayor partido, por eso mis redes se moverán mucho, haremos actividades con algunos fans para estar en contacto y así acompañarlos en estos momentos de cambio”.

Alejandro Santamaría te cuenta sobre su Medio Día Leer más

Sus días en cuarentena

“Normalmente durante el año viajamos muchísimo y casi siempre pedimos descanso y tenemos días más suaves antes del lanzamiento. Pero la etapa de estar en casa no dura más de dos semanas… y ya se está formando una rutina diferente. Son algo más de dos meses desde que estoy en casa y es una locura viendo todo el trabajo que solíamos hacer desde afuera. Me hace mucha falta viajar, pero también la interacción con el público, con mis colegas, con los músicos… pero no hay de otra. Yo me traje varias cosas a mi casa, como amplificadores y micrófonos, y ahora tengo un estudio para trabajar desde aquí. Hacemos sesiones de composición y me distraigo mucho. Lo que dejo claro es que me hace mucha falta volver al escenario”.