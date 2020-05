Paulina Rubio: entre perder o ganarlo todo

Quizá toda estrella del pop necesita una debacle en su carrera para aprender a brillar con más fuerza, y posiblemente Paulina Rubio esté viviendo esta dura etapa. En las últimas semanas se ha comentando el nombre de la artista en más de una ocasión y no necesariamente por su música, que sigue sacando pero con poco éxito. Todo empezó con una extraña transmisión en vivo para recaudar fondos para el COVID-19 para una oenegé internacional.

El humor de la cantante suele ser especial y espontáneo, pero en esta ocasión nada estaba en orden según su lenguaje corporal y algunas equivocaciones que llamaron la atención de sus seguidores. No sabía las letras de sus canciones, leía uno de sus grandes éxitos, tuvo tropiezos y, al parecer, estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica. Con este video convertido en meme, como una excusa de los estragos de la cuarentena para Rubio, todo quedó en broma.

Pero a Paulina lo que hablen de ella le resbala y lo ha dicho a la prensa cada tanto que le preguntan por situaciones concretas. Lo que nunca pensó es que eso le jugaría en contra de una demanda por parte de los dos padres de sus hijos. Parece que está nevando en su primavera, aunque con algo de suerte por su parte porque la custodia sigue estando de su lado, según el juez de Miami. Mientras tanto, la mexicana ha guardado silencio en sus redes sociales y hace como si nada, mientras publica invitaciones para que se suscriban a su canal de YouTube.

¿PUEDE PERDER LA CUSTODIA?

Paulina ya sabía lo que se le venía. A finales del 2019 publicó la canción Si supieran , en la que una de las estrofas va claramente dedicada a sus exparejas. “Yo no sé qué le pasó a mi ex. Se hizo amigo de mi otro ex. Se juntaron MasterCard y Visa. Y eso es lo que me da risa. Yo no sé qué le pasó a ese bobo. Que se junta con el otro bobo. Muchas amigas en la foto. Pero están durmiendo solos”.

Y ocurrió tal cual. Colate Vallejo-Nájera y Gerardo Bazúa tienen intenciones similares de pelear por la custodia de sus hijos con la chica dorada. El primero de ellos, que pocas veces habla con la prensa, se dirigió a los programas de Miami para mostrar su preocupación por el video viral de Paulina. “Yo no creo que fuera su intención hacer lo que hizo. Hago esfuerzos por ver cosas que no me gustan, pero en este caso me lo enviaron en muchas ocasiones. Es triste y preocupante. Es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende”.

Precisamente sobre la raíz de la polémica y su estado o no de embriaguez, Colate también ha querido pronunciarse defendiendo a Paulina al decir que “tampoco creo que hiciese lo que dicen que estaba haciendo. Es evidente que su comportamiento y su estado no son buenos”. Pero esta defensa fue momentánea y la jugó en contra del juez para reclamarle la custodia de su hijo Andrea. La audiencia se realizó por videollamada, y el juez recriminó su extraña actitud en el live de Instagram, en el que se agacha para esnifar alguna sustancia. En el programa De primera mano, del canal Imagen Televisión, una jueza explicó que Rubio podría contrademandar porque un video no es prueba del uso de sustancias. Se necesita un test médico.

Lo señalado por Colate no fue suficiente y la custodia sigue con Paulina, ya que no hay evidencias del daño que alegaron en la demanda. Mientras Gerardo Bazúa, el padre de su segundo hijo, la demandó porque no le permite ver a su pequeño de cuatro años. En lo que va del 2020 solo ha tenido dos visitas con Eros, quien nació en marzo de 2016. La intención de la demanda es que a Bazúa se le otorgue la custodia compartida, pues “ese niño es hijo de los dos, entonces ella no tiene por qué tomar el 100 por ciento de las decisiones”, explica el papá.

UNA CARRERA POR RESCATAR

Con 37 años en el mundo del espectáculo y 48 de edad, mantenerse vigente es cuestión de reinvención. No siempre es fácil. La chica dorada continúa con su carrera musical, pero en los últimos años no ha tenido ningún repunte importante. El año pasado tuvo un tour denominado Deseo , con el que continuaría este año, pero las circunstancias mundiales lo han parado. Hay un proyecto estancado que a los fanáticos les ha costado entender, su participación con Alejandra Guzmán.

Junto a su compatriota harían una gira y ya tenía video grabado: Ni tú ni nadie . El video se filtró y se supo que fue descartado, puesto que la serie de presentaciones no iban más por decisión de Paulina y su equipo, quienes alegaron que no había mucha química y relación con La Guzmán. EXPRESIONES conversó con la periodista mexicana de espectáculos Cristina Díaz, quien detalló que Paulina “es la mujer polémica”. “Ella sabe manejar muy bien a la prensa y no lee chismes. Solo hace su trabajo. Su última canción pasó desapercibida. Paulina y Alejandra no se llevan bien, es probable que sea la actitud de Paulina la que le esté afectando”, dijo. Su último sencillo Tú y yo es una canción de estilo banda junto a Raymix.