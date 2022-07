Tras producir en el 2019 Flashback 80 y 90 con AU-D, Gerardo, Los Intrépidos y Emotion Band, en el 2020, el músico Javier Cueva quiso repetir la experiencia, pero llegó la pandemia y frenó la idea. Tuvieron que pasar dos años para gestar Flashback 593. Al espectáculo original ahora se incorpora Douglas Bastidas, de Tranzas.

El concierto se llevará a cabo este viernes 8, a las 21:00, en la explanada del centro comercial El Dorado (La Aurora). Cueva asegura que no será un ‘reprise’ del concierto anterior, sino que el público vivirá “una versión mejorada y aumentada”.

DOUGLAS BASTIDAS: "SOLO ME HE DIVERTIDO MUCHO"

Douglas interpretará los mejores temas de Tranzas. Jorge Luis Gomez

Cuando Douglas Bastidas cantó por primera vez Plástica, allá por 1987, pensó que era un tema que sonaría solo tres meses. Nunca se imaginó que 35 años después se convertiría en un clásico. “Si supiera la fórmula la aplicaría siempre, en tal caso es una bendición y estoy muy agradecido por el cariño de la gente que ha durado tanto”, comenta el vocalista de Tranzas.

Añade que nunca se ha detenido a pensar en la edad, ni la de él ni la de quienes lo siguen.

“Empecé a los 17, solo me he divertido mucho. Ha sido un bello camino. Ahora será muy grato reunirnos con otros músicos que también marcaron épocas y juntos volveremos a vivir lindos momentos”, cuenta Douglas, quien acaba de lanzar su disco Todo va a estar bien.

LOS INTRÉPIDOS, BUENOS RATOS QUE NO PASAN DE MODA

Los Intrépidos irrumpieron con éxito en el pop nacional de los años 90. MonoCoello

A inicios de la década del 90, no había fiesta o lugar donde no se bailará con total frenesí, Mercedes o No te lo creo, narizón.

Lo curioso es que estas canciones todavía se disfrutan. Los Intrépidos no pueden explicar este fenómeno. “Nosotros las escribimos para divertirnos y pasarla bien, y eso quizás lo percibió la gente y se quedaron en el tiempo porque los buenos ratos no pasan de moda”, sostiene Luis Caputi, vocalista de la agrupación.

El artista comenta que la convocatoria que tienen los shows retro responde a que quienes tienen 40 y 50 años farrean mejor que los de 25. “Primero ellos tienen los medios, es decir, la plata; y, segundo, están en otro patín más de disfrutar la vida, pienso que los 50 son los nuevos 20”.

GERARDO MEJÍA, EL ROCKY DEL RAP

El músico es un referente internacional del rap de hace tres décadas. Cortesía

“Me retiro, vuelvo por un tiempo, me retiro. Soy como el Rocky del rap. Vamos a ver hasta dónde llegamos”, indica Gerardo, quien está contento con este concierto.

Consciente de que tiene un nicho seguro desde la década del 90 que creció con él, lo que le sorprende es que adolescentes descubran su música. “Ahora mis sobrinos me cuentan que en las discotecas tocan todo lo del momento y después el DJ hace un ‘rewind’ a mis temas. Es decir, escuchan a Bad Bunny y también a mí” (risas).

El artista guayaquileño, radicado desde hace 40 años en Estados Unidos, sostiene que la demanda de conciertos ha sido tal que ha tocado rechazar varios, debido a la falta de tiempo. “Me agrada estar sobre el escenario, pero no me alcanzo para tanto".

AU-D, ADAPTARSE A LOS TIEMPOS SIN PERDER LA ESENCIA

AU-D ha logrado adaptarse a los cambios que ha experimentado la música en las últimas décadas. Cortesía

Tres notas fue la melodía que lo convirtió en un ídolo de masas hace 30 años. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que se lanzó esta canción, pero lejos de ser un solista de un solo tema, Martín Galarza, mejor conocido como AU-D, se afianzó como un referente del género urbano en el país con una serie de hits de grata recordación, acompañada de nuevos temas.

“Estar vigente se debe a la constancia que le pongo a mi trabajo, siempre intento adaptarme a los tiempos sin perder mi esencia, también está el hecho de que hoy la música urbana está más vigente que nunca y a los padres que hacen escuchar a sus hijos mis canciones”, dice AU-D.

EMOTION BAND, MÚSICA EN VIVO DIRECTO AL CORAZÓN

Emotion Band, la agrupación interpretará clásicos del pop noventero. Cortesía

Es la banda anfitriona de este concierto, una agrupación completa cargada de trompeta, bajos, piano, saxofón, guitarras, trombón, percusión, batería, coristas y bailarinas.

Su creador es Javier Cueva, recordado por ser la imagen y artífice de Time Project Band.

“Cuando surgió lo de Emotion, la idea no era solo tocar ciertos temas internacionales, sino que también acompañáramos a todos estos artistas para darle un sonido ciento por ciento en vivo. Eso es algo que la gente disfrutó muchísimo, porque la música en vivo te llega directo al corazón”, menciona Javier.

Respecto al concierto de mañana, enfatiza que cada artista interpretará sus propios temas, pero durante el show podrían juntarse todos en algún momento.

Después de Guayaquil, piensan llevar el espectáculo a otras ciudades como Quito y a Manta. “Nos piden mucho allá, como escuchamos al público y queremos hacerlo. Es cuestión de ponernos de acuerdo porque, obviamente, somos varios artistas y no es una producción sencilla. Pero estoy seguro de que vamos a tener mucho éxito y acogida”, dice Javier.