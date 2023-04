Finalmente queda inaugurado el Hotel Miranda!

Hotel Miranda!, el ambicioso proyecto con el que Miranda! celebra sus más de dos décadas de trayectoria musical y repasa su repertorio lleno de éxitos ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La banda que es sinónimo de pop y hits en toda Hispanoamérica invitó a colegas de distintos estilos y generaciones para volver a grabar, con un sonido renovado, las canciones que marcaron una época.

Entre esas están Uno los dos con Emilia, Yo te diré con Lali, Navidad para la que invitaron a Bandalos Chinos, y otras más. Y el último adelanto que hicieron fue con la canción Perfecta (versión 2023) con invitados de lujo: María Becerra y FMK.

Esta canción fue interpretada sorpresivamente, por primera vez e incluso antes de su estreno, frente a un Estadio Luna Park de Buenos Aires extasiado, en el reciente show de FMK.

Sobre este último sencillo Ale Sergi comentó: “Perfecta es una de nuestras canciones más icónicas. Uno de los clásicos que no falta en ninguno de nuestros shows. Era todo un gran desafío versionarla, y para ello convocamos a Big One para que se encargara de la producción. Él respetó el arreglo original, pero lo condimentó con toques sutiles y certeros que hacen que todo suene súper fresco. María Becerra y FMK, muy admirados por nosotros, no solo cantaron, sino que también compusieron partes solistas nuevas, imprimiendo aún más sus personalidades en la reversión. La combinación de las cuatro voces se nos hace soñada, fantaseamos con el resultado y quedamos muy contentos con cómo quedó.”