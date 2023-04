Después de un año de pérdidas, introspección personal y recuerdos agridulces, Foo Fighters regresa con un nuevo álbum titulado But Here We Are, que saldrá el próximo 2 de junio. Una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que la banda ha terminado en el último año, esta producción es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia.

Frank Ocean cancela su esperada presentación en Coachella Leer más

Esta nueva era abre con el recién estrenado sencillo Rescued, la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, y una mirada hacia los puntos intermedios. Estuvo producido por Greg Kurstin.

Canalizando sónicamente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, informada por décadas de madurez y profundidad, But Here We Are es el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años. Un proceso que fue tan terapéutico como lo fue sobre una continuación de la vida.

Los extraños gestos y movimientos de Alejandro Fernández en pleno concierto Leer más

La banda ya desveló el tracklist del álbum y estas son los nombres de las canciones que podrán escuchar los fanáticos: Rescued, Under You, Hearing Voices, But Here We Are, The Glass, Nothing At All, Show Me How, Beyond Me, The Teacher y Rest.