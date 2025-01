Finalemente divorciados: Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron a un acuerdo legal

Jennifer Lopez y Ben Affleck han llegado a un acuerdo que finaliza oficialmente su divorcio tras casi cinco meses de negociaciones. La cantante y también actriz solicitó la separación el pasado 20 de agosto de 2024, fecha que coincidía con el segundo aniversario de su boda.

Según López, el motivo de su petición era que ambos tenían “diferencias irreconciliables”.

El divorcio de Affleck y Lopez marca el fin de el último capitulo de su romance, que comenzó con su boda en Georgia, Estados Unidos, en 2022. La relación, que se reavivó tras casi dos décadas, mostró altibajos que culminaron en este acuerdo amistoso. “Cuando pienso en las cosas de esa manera, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, reflexionó Lopez en una conversación con Vogue.

“Nunca pensé que él y yo volveríamos a estar juntos”, comentó Lopez a principios de 2024, cuando se sinceró antes del estreno de su película This is me… now: a love story.

Estos son los acuerdos

En el acuerdo al que llegaron, la pareja decidió dividir sus activos y renunciaron a la manutención conyugal, según documentos judiciales.

Uno de los puntos destacados es que Lopez conservará el anillo de compromiso, mismo que está valuado en más de cinco millones de dólares. La joya, que por cierto destaca con un diamante verde de 8,5 quilates, fue descrito por Mike Fried, director ejecutivo de la empresa que asesora sobre la compra de joyería de lujo The Diamond Pro, como “una pieza increíblemente rara”.

Además, la ahora expareja dividirá las ganancias de la venta de su mansión en Beverly Hills, la cual tiene un costo estimado de 60 millones de dólares. Por otra parte, Affleck mantendrá el control total de Artists Equity, su productora fundada junto a Matt Damon.

En una entrevista con Interview Magazine, Lopez compartió sus reflexiones sobre estar nuevamente soltera. Ella aseguró que, después de un tiempo de reflexión se dio cuenta de que “eso era exactamente lo que necesitaba”. La cantante también afirmó que este proceso la ha ayudado a encontrar alegría por sí misma. A pesar de la separación, fuentes cercanas aseguran que la expareja seguirá siendo parte de la vida del otro, aunque no de forma romántica.

