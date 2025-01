Johann Vera lanza su primer disco: 'Nada importa en verdad'

Johann Vera, quien a lo largo de su carrera ha cultivado una imagen auténtica y directa, finalmente lanza este 9 de enero su primer álbum, Nada importa en verdad. Este disco, conformado por seis canciones, es el resultado de un proceso creativo profundo y reflexivo, en el que la honestidad y la autenticidad son los pilares; aunque no fue sencillo.

Vera explica que durante mucho tiempo dudó sobre cuándo era el momento adecuado para lanzar su música. La industria lo presionaba y la perfección parecía ser la única opción.

Bad Bunny debuta como presentador de noticias en Puerto Rico Leer más

“Llevaba años pensando mucho si lanzar o si no. Decía: ‘No, tengo que estar con alguna disquera’ y creía que debía tener millones de dólares para que me vaya bien”, menciona. Pero finalmente, después de mucho pensarlo, llegó a la conclusión de que el momento perfecto no existe y decidió lanzarse sin filtros. “La conclusión básicamente fue, como se llama el álbum, que nada importa en verdad; como que realmente no hay que pensar tanto en las cosas, solo hacerlo y lanzarme”.

Nada importa en verdad es una colección de canciones que capturan diversas etapas y experiencias emocionales. El disco no solo aborda relaciones amorosas, sino también el crecimiento personal y la autoaceptación.

“Este proceso ha demorado tanto porque siento que tenía que pasar por mi aceptación, por todos mis procesos personales para sentirme cómodo y fuerte para poder hablarlo con el mundo”. Para él, “este álbum es el producto de una evolución... el Johann de ahora es honesto, se puede mostrar vulnerable y no todo tiene que ser tan producido o perfecto”.

Sobre sus canciones

Cielo. “Habla del momento en el que te sientes tan entregado que todo lo que pasa con esa persona se siente como tocar el cielo”.

Maletas en mi cuarto. “Escribirla fue un desahogo. Es esa sensación de tener que dejar ir a alguien que todavía sientes presente en todos lados”.

Llorando en el bar. “Quería hacer algo que fuera puro drama, pero con un ritmo que te haga reír y bailar. A veces llorar en un bar también puede ser divertido, ¿no?”.

Artificial. “Es un recordatorio de que lo auténtico siempre gana”.

Clóset. “Quería contar mi historia con honestidad y creo que muchas personas podrán verse reflejadas en ella”.

La complejidad de Clóset

Tendencias 2025: Todo lo que necesitas para estar a la moda Leer más

Una de las canciones más personales y significativas del EP es Clóset, que se lanzó el 22 de agosto de 2024. Vera la califica como una de las más difíciles de escribir, pues tiene un mensaje muy íntimo que aborda su proceso de aceptación y la apertura con su familia sobre su sexualidad. “Esa canción la escribí antes de hablar con mis papás, y son cosas que son tan personales que pueden llegar a ser feas, que pueden ser incómodas para la gente”, explica Vera, quien considera que este tema fue un punto de inflexión en su vida.

Su lírica es un relato de vulnerabilidad y aceptación. “Era algo tan personal que me daba miedo compartirlo, pero al final me di cuenta de que esto es lo que soy y no quiero esconderme más”, sostiene.

Clóset, que originalmente era una carta escrita por el artista, es el tema del que más está orgulloso, porque notó “el impacto que ha tenido, cómo ha cambiado vidas y genera conversaciones necesarias en familias”.

RELACIONADAS Johann Vera y otros famosos ecuatorianos que han salido del clóset

La cocina: el nuevo amor de Johann

Con MasterChef Celebrity, Johann descubrió su talento en la cocina, aptitud que antes no sabía que tenía. “Es el primer proyecto que hago para mi país”, cuenta Johann. Además de sus fanáticos, sus televidentes favoritos son sus abuelos. Para él, aparecer en televisión nacional y ser visto por su abuelo, quien tiene alzhéimer, es reconfortante, ya que “ahora tiene un recuerdo constante de su nieto, aunque al día siguiente lo olvide”. A su abuelito le gusta guardar recortes de periódico en los que aparece Johann y no se pierde ni un capítulo del reality.

Ellos son los cantantes de MasterChef Celebrity Ecuador Leer más

Pero no todo fue glamour y cámaras. El artista también enfrentó desafíos en la cocina. Con la misma dedicación que pone en su música, se preparó para el programa, estudió técnicas y perfeccionó recetas. Junto a Shany Nadan, “nos metimos en esto, llegábamos con nuestros cuadernitos, con todo separado, éramos los más ñoños”, expresa.

Aunque en 2024 no encontró un romance, pues admite que no está en un buen momento, halló un nuevo amor por la repostería. El toque final de su destreza culinaria llegó en Navidad, cuando preparó un baklava con almíbar de whisky y crema de yogur, ¡y su familia no podía estar más feliz!

“Sí, claro, estuvo aprobado por todos”, comenta al recordar su cena familiar. Además, no pudo escapar de la tarea de cocinar en la cena navideña, lo que lo llevó a enfrentarse con platos como pasta y arroz. “Me tocó el 25, que la pasta, entonces el arroz, tal cosa... bueno, todo, pero divertido igual”, agrega con una sonrisa.

Para seguir leyendo más contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ.