Filtran el acuerdo prenupcional de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez habría solicitado un acuerdo prenupcial con cláusulas específicas para resguardar su carrera, su marca de belleza y los bienes que posee antes de su matrimonio con el productor Benny Blanco.

De acuerdo con el periodista Rob Shuter, la intérprete de Love You Like a Love Song pidió un contrato “sólido, bien detallado y blindado”. La finalidad sería proteger su patrimonio, que incluye los derechos sobre su música, su trabajo como actriz y su empresa Rare Beauty, frente a posibles complicaciones legales en el futuro.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que Benny Blanco habría aceptado la propuesta sin objeciones. “Él ama a Selena y sabe perfectamente quién es ella. No tiene problema en firmar lo que sea necesario”, aseguró una persona del entorno de ambos.

¿Cuál es la fortuna de Selena Gomez y Benny Blanco?

Vale recordar que el patrimonio neto estimado de Selena Gomez es de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares.

Este valor se obtiene de su carrera en la música, la actuación y sus diversos negocios, incluyendo su marca de belleza Rare Beauty. Mientras que el productor Benny Blanco tiene un patrimonio neto que asciende a $ 50 millones.

Según las mismas versiones, el acuerdo contempla la protección de los derechos de autor del catálogo musical de Gomez, los ingresos derivados de futuros proyectos audiovisuales, las propiedades adquiridas antes del matrimonio y las utilidades de Rare Beauty.

Aunque ni Gomez ni Blanco han confirmado oficialmente los términos del documento, el caso refuerza la tendencia entre figuras del entretenimiento que recurren a acuerdos prenupciales para garantizar la seguridad jurídica de sus carreras y empresas personales.

