PLAN SALUD
Fuerzas Armadas
El Gobierno entregó 54 camionetas y 24 motocicletas;drones para labores de vigilanciay másCortesía FF.AA.

Fuerzas Armadas reciben vehículos, drones y equipos

Los soldados reciben nuevo equipamiento para control fronterizo y seguridad estratégica

El Gobierno nacional destinó más de 9 millones de dólares para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, a través de la entrega de vehículos, equipos tecnológicos y material táctico. La dotación fue presentada este martes 16 de diciembre de 2025 en el Fuerte Militar Eplicachima, ubicado en el sur de Quito, durante un acto encabezado por el presidente Daniel Noboa.

Según explicó el comandante general de la Fuerza Terrestre, Jhon Miño, los recursos entregados estarán enfocados en operaciones estratégicas, especialmente en el resguardo de las fronteras y en la protección del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), infraestructura clave para el país.

FF.AA segura ep la bahía

Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

Miño subrayó que la incorporación de estos bienes permitirá mejorar el despliegue militar en territorio. Indicó que el nuevo sistema de comunicaciones fortalecerá el control y la coordinación de las operaciones, mientras que las unidades móviles facilitarán una respuesta más rápida en zonas de difícil acceso.

Refuerzo logístico y tecnológico

El equipamiento incluye 54 camionetas y 24 motocicletas; 6 drones para labores de vigilancia; 25.103 uniformes y botas; y 350 paracaídas; raciones de campaña, radios portátiles y repetidoras fijas. La inversión, detalló el mando militar, busca elevar los estándares de seguridad y operatividad del personal en tareas de alto riesgo.

Radios
El equipo entregado está valorado en 9 millones de dólares.Cortesía FF.AA.

Mensaje político y de seguridad

Daniel Noboa

Daniel Noboa dice no "transar" ni tener "acuerdos de impunidad" en ceremonia militar

Durante su intervención, el presidente Noboa aseguró que su administración mantiene una política firme frente a las economías criminales que operan en el país. Señaló que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es parte de una estrategia para enfrentar al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, incluido el tráfico de combustibles.

“El país enfrenta amenazas que no podemos ignorar. Esta es una lucha que no escogimos, pero que vamos a resolver con decisión”, manifestó el mandatario.

Noboa agregó que el contrabando de combustibles ha generado afectaciones millonarias al Estado, y sostuvo que existen redes que intentan encubrir estas actividades bajo intereses políticos, sin profundizar en nombres o casos concretos.

