La primera vez que la quiteña Fernanda Santamaría escuchó a la agrupación Backstreet Boys tenía apenas 5 años, desde entonces no ha dejado de escucharlos y seguirlos. Hacerlo es su pasión.

Megan Fox contesta: “Te metiste con la bruja equivocada” Leer más

De hecho, ha recorrido los 5 continentes por aplaudir y apoyar a su banda favorita. Hace unos días retornó de Medio Oriente y África, donde los BSB -como les dicen- culminaron el DNA World Tour, su duodécima gira musical.

El impacto que los músicos estadounidenses causaron en ella fue tan grande que cuando logró verlos por primera vez en vivo, durante una presentación en Quito, se desmayó de la emoción. El hecho fue noticia en varios medios, al ser sacada en una ambulancia de la Cruz Roja.

Actualmente, Fernanda, de 32 años, quien es ingeniera ambiental con una maestría, cuenta entre risas aquella anécdota, una de las tantas que tiene con los Backstreet Boys, a quienes considera que son parte de su vida.

Sus giras, fotos, encuentros tras presentaciones (meet and greet), salidas a almorzar, los ha posteado en sus redes sociales, donde hay comentarios de los cantantes y también de los infaltables ‘haters’, quienes dicen que todo se trata de un montaje. Algo que según la fan ecuatoriana es un disparate, ya que cada gira la tiene registrada con evidencias: la bandera del Ecuador autografiada por ellos y unos calzoncillos firmados por Kevin Richardson, entre otras pertenencias.

Kimberly Loaiza: Fecha, precios y horarios de su presentación en Guayaquil Leer más

¿Qué hace una ingeniera ambiental siguiendo al grupo por todo el mundo?

Es mi hobbie. Soy fanática desde hace 27 años. Los escuché por primera vez en 1996 con el tema We’ve got it going on.

Cuántos viajes has realizado siguiéndolos.

Total, no sabría decirte. Siempre he sido fan, pero de pequeña nunca pude verlos porque no fueron a Ecuador. Recuerdo que era una niña y le lloraba a mi papá, a los 5 años, porque quería ir a un concierto. Le pedí que me llevara a Estados Unidos a una de sus presentaciones, pero nunca fui. Eso sí, me queda clarito el día en que me dijo que cuando sea grande podía ir.

Una vez que creciste lograste finalmente verlos.

Crecí y me fui a un concierto. Terminé el colegio, me gradué en la universidad, terminé mi maestría. Recuerdo que fueron a Quito el 8 de marzo del 2011, pero en ese tiempo, Kevin no estaba en la banda. La dejó del 2006 al 2012, no estuvo en ese tour, pero igual estuve ahí. Fui la que se desmayó en el concierto, la que tuvieron que sacar en ambulancia, la que se desmayó de la emoción.

Tiene los 10 CD de estudio, más uno de Navidad, lanzados por la agrupación.

Luego viajas y puedes finalmente conocerlos.

En el 2013 anunciaron que le darían la estrella en el paseo de fama de Hollywood y fui, fue la vez en que los pude ver juntos a todos, ya Kevin había regresado. Ese 20 de abril hubo un festejo solo para las fanáticas y estuve ahí. Hice fila desde las 7 de la mañana para que nos dejen entrar a las 8 de la noche, porque había aforo limitado. Logré entrar, me tomé foto con todos y dos días después le entregaron la estrella.

Tu sueño siempre fue verlos en todos los continentes y se cumplió.

Ellos lo son todo para mi.

Así es. Mi afán era que metan tour en todos los continentes y en esta gira ninguno quedó fuera. He viajado y conocido varios países por ellos.

No te cansas de escuchar las mismas canciones y ver el mismo espectáculo.

Seúl se engalana para celebrar el 10 aniversario de la banda BTS Leer más

No, no me canso, podría hacerlo todos los días. Ha habido shows que son de tres días seguidos y me ido a los tres.

Eres fanática, eso es fanatismo.

Y me encanta. Me hace tan feliz verlos y que me vean que estoy ahí, que sientan el apoyo que uno les da es algo increíble, porque llegas a tener una conexión con el artista, ellos están pendientes de que estás ahí y que disfrutas el show.

¿Ya te identifican?

Sí, todos me tienen súper identificada. Conozco y he conversado con las esposas de dos de los chicos.

Cuáles son los privilegios que has tenido o que te da la banda.

Ninguno, he pagado todos los tickets y todos los ‘meet and greet’. He pasado horas haciendo fila en sol, lluvia, en desiertos, en playas, donde quiera que se presenten... A mí no me dan ningún tipo de beneficio. He estado con todas las fans haciendo fila.

Al momento estás soltera, pero qué pasará cuando te enamores y quieras formar una familia.

El que me quiera tendrá que aguantarme así, vengo con 5 incluidos.

Pero no son nada para ti.

Qué te puedo decir, me toman con todos o no me toman. Hubo uno que me acompañó al primer crucero que hizo la banda.

No te han salido celosos.

Por qué razón, ellos deben entender que los BSB tienen años de ventaja, llegaron a mi vida antes.

Imagínate perder al amor de tu vida por estar de fan de los BSB.

Entonces no era el amor de mi vida. Porque me tiene que aceptar tal cual.

He pasado horas haciendo fila en sol, lluvia, en desiertos, en playas, donde quiera que se presenten...

Insisto, no son nada para ti...

Pero ellos lo son todo para mí.

Y cuando vengan los niños, ¿qué pasará?

Se quedarán en casa.

¿Y si tienes que amamantarlo?

Pues se irá conmigo al show. Hay chicas que van con sus bebés a los shows.

Todo ese dinero que has usado para ir detrás de estos chicos te habría servido para comprar una casa.

Mi papá también lo dice, pero ya la tengo y carro también. No necesito nada más. El día en que me muera no me voy a llevar nada, solo la satisfacción de haberlos conocido. Han pasado 27 años.

¿Hasta cuándo piensas seguirlos?

Hasta que Dios me dé vida, trabajo y sobre todo salud.

Deberías estar en el libro de Récord Guinness.

Todos me dicen eso, pero no he recibido ninguna propuesta (risas).