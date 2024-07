Felipe y Letizia: Así fue la recepción en el palacio de Marivent este año

Fue hace diez años, en agosto de 2014, cuando Felipe y Letizia cambiaron las reglas del juego. Llevaban pocos meses en el trono y decidieron celebrar su declaración de intenciones de una manera muy diferente a la que acostumbraban sus antecesores, Juan Carlos y Sofía, por más de 30 años. Reemplazaron la cena oficial con autoridades políticas y militares por una recepción a la que asistieron más de 300 personas, entre miembros de la sociedad civil y oficiales de las Islas Baleares.

Este 2024, el número de invitados ascendió al doble y, por tercera ocasión, la reunión se trasladó de los salones del palacio de La Almudaina a la terraza frontal del palacio de Marivent, una de las residencias de la familia real española, ambos ubicados en Palma de Mallorca.

Con el mar en el horizonte, faltando unos diez minutos para las nueve de la noche del lunes 29 de julio, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, cruzaron la enorme puerta de la fachada delantera y estrecharon la mano, uno a uno, a los más de 600 invitados.

Corbatas, gasas y sandalias de tacón

La invitación de protocolo llegó una semana antes, con instrucciones para el traslado al palacio y el código de vestimenta: traje oscuro para los hombres y vestido corto para las mujeres.

Así, el lugar se vio invadido de vestidos de gasa, corbatas de colores y sandalias de tacón, junto a muchos abanicos y pañuelos con los que se intentaba sofocar el intenso calor que llegó a los 30 grados centígrados.

Luego del saludo, todos pasaron a la terraza principal, donde les esperaba una deliciosa cena preparada por las chefs mallorquinas Marga Coll y Maca de Castro, ambas con estrella Michelin.

El menú incluyó trece aperitivos salados elaborados con productos de temporada y raíces en la cocina mallorquina, como el tumbet, la coca, el queso mahonés o la lechona. Los platos principales fueron acompañados por tres aperitivos dulces.

Los reyes saludaron uno a uno a sus invitados. Instagram @casarealdeespana

En la recepción también hubo ausentes

Como era de esperarse, la recepción fue uno de los eventos sociales más esperados. Y aunque muchos se acercaron a Letizia y Felipe para inmortalizar el momento, hubo también quienes declinaron la invitación.

El coordinador general de la formación soberanista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su cuenta de X que no asistiría a causa de sus convicciones republicanas y soberanistas. “La monarquía borbónica es un símbolo del régimen centralista, corrupto, conservador y oligárquico imperante”, escribió en su red social. Al igual que él, los otros miembros del partido que fueron invitados no se hicieron presentes.

